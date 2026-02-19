Eesti Laulu finaalile elas kaasa üle 360 000 inimese

Laupäeval toimunud Eesti Laul 2026 finaalist on rahvusringhäälingu tele- ja veebikanalite vahendusel saanud osa üle 360 000 inimese.

Vähemalt 15 minutiks lülitus Eesti Laulu finaali vaatama ETV, ETV2 või ETV+ vahendusel 333 000 inimest, näitab Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuring.

Lisaks sai finaalile kaasa elada ERR-i portaali, Jupiteri ning Raadio 2 vahendusel. ERR-i digikanalites on Eesti Laulu finaalülekandel olnud ligi 30 000 külastajat. Esimest korda kandis Eesti Laulu finaali üle ka Eurovisiooni Youtube'i kanal.

Finaalvõistlust vahendas teles täies mahus ETV ja venekeelse kommentaariga ETV+. Kõige suurem vaatajaskond oli ETV ülekandel, mida otse või järele on kolmapäeva õhtu seisuga vaadanud keskmiselt 194 000 inimest. Seejuures veetsid laupäeval telerite ees Eesti Laulu vaadates pooled eestlastest televaatajad. Venekeelse kommentaariga otseülekannet vaatas ETV+ vahendusel keskmiselt 18 000 inimest.

Ka sel aastal sai Eesti Laul viipekeelse tõlke, mida näitas täies mahus Jupiter ning finaali teist otsustavat osa ka ETV2. Viipekeelse tõlkega teleülekannet on otse või järele vaadanud keskmiselt 16 000 inimest.

Eesti Laul 2026 on pakkunud ka mitmeid erisaateid. Detsembris alanud lauluvõistluse telehooaja jooksul on vaatajateni jõudnud "Start" saade, aastavahetuse muusikasaade "Laulame neid laule jälle", jaanuari erisaated sarjast "Kuulamine" ning finaali eelõhtul telgitaguseid avav "Finaali eel". Ühel või teisel kanalil on Eesti Laul 2026 sisust, erisaadetest finaaliõhtuni, saanud osa pea pool miljonit vaatajat.