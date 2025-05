Tommy Cash: Koplis elades peitsin oma telefoni alati igaks juhuks aluspükstesse

Eesti Laulu ülekaalukas võitja Tommy Cash startis esimeste lauludega Souncloudis juba 2012. aastal. Vaid neli aastat hiljem toimus tema esimene välisturnee ning läbimurre saabus lauluga "Winaloto". Täna külvab internetiavaustes miljonite jälgijatega staar endiselt uudishimu, sest tema looming on šokeeriv, absurdne, kohati rõve, aga ka humoorikas. Ta ise väidab, et tema muusika on inspireeritud tema enda elust, peaasjalikult lapsepõlvest.

Cash andis saate "Tommy Cash. Espresso Estonia" tarbeks intervjuu Art Depoo galeriis Tallinnas. "See on minu jaoks maagiline koht, sest siin ma salvestasin "Espresso Macchiato"," avaldas ta. "Mulle väga stuudiod ei meeldi, mulle meeldib sellele kuidagi veidral moel läheneda. Vahepeal oli mul stuudio pikalt vanalinna tornis. Me proovime iga kord valida uue ja huvitava koha, kus oleks mingi atmosfäär, teine energia."

Koplis kasvanud Tommy Cashi sõnul on Põhja-Tallinn tänaseks väga palju muutunud. "Ma mäletan, et ma peitsin oma telefoni alati igaks juhuks aluspükstesse, aga ma ei kartnud kunagi üksi käia või midagi," heitis ta pilgu oma lapsepõlve. Elu Koplis on ta siiski ettevaatlikuks muutnud. "Sa skänneerid alateadvuses, kes sinuga trammi lõpupeatuses välja tuleb. Sa oled lihtsalt ettevaatlik. Sa oled rohkem kohal."

Kõik tema sõbrad olid samuti Koplist. Mõni neist töötab tänaseni Cashi meeskonnas. "Nad ei ole kahjuks samast hood'ist (naabruskonnast - toim), aga nad on minuga juba ammu, ma arvan, et 15 aastat. Ma lähenen selle nagu see oleks väike pastarestoran, kus terve pere ja sugulased töötavad. Ma tunnen, et mu tiim on samamoodi," lausus ta.

"Tommy Cash. Espresso Estonia" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tommy Cashiga tahetakse sõbraks saada. Nii märkas teda Ameerikast pärit visionäär Rick Owens ja mehed tegin koos kunstinäituse Kumus. Mõlemal mehel on huvi moeloomingu, aga ka disainmööbli, videokunsti ja installatsioonide vastu. Nad käivad julgelt ümber inimkeha ning erinevate sugude, mängides teadlikult fetišikultuuriga.

"See oli hästi suur samm astuda kunstimaailma, kui ma pidin Rickiga Kumus selle näituse tegema. Tavaliselt kunstnikel pole sellist esimest näitust. See on kindlasti õnnestunud, aga mul oli limiteeritud aeg, kui ma pidin nende töödega välja tulema. Aga ma olen iga oma sammu üle uhke, mis ma olen teinud. Kõik olen mina," rõhutas ta. Cash tahab oma omada ja ehitada oma maailma. "Ma tahan, et mind pärast mäletataks."

Cashi puhul mängivad olulist rolli riided, mida ta kannab. Huvi riiete vastu tekkis tal umbes 17-aastaselt. "Enda jaoks olen ma oma riietusega juba suht rahulik. Oleneb stiilist. Ka norm-core on väga äge stiil, kui sa midagi väga hullu ei panegi selga. Seal on tegelikult ilu ka," on ta veendunud.

Ta on kirglik maailmakuulsatel moesõudel käija. Neil on ta silma paistnud väga ekstreemsete kostüümidega, näiteks kehastunud kodutuks või võtnud endaga voodi kaasa.

"See algas kaks ja pool aastat tagasi. Oli suvi ja ma olin Kreekas festivalil. Seal oli minuga Yulia Shadrinski, ta on väga hea visuaalkunstnik. Ma sain väga palju kutseid ja Pariisi moenädal algas just pärast seda festivali ning ma ütlesin Yuliale, et me peaks minema, aga teeme midagi huvitavat. Siis hakkasimegi brainstorm'ima (ajurünnakut tegema - toim), mida meie tahaksime teha ja näha, mida inimesed moenädalal ei tee, ennast vabaks lasta. Tommyl on suva. Sealt sai see alguse. Igal kostüümil on oma idee," avas ta.

"Tommy Cash. Espresso Estonia" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tommy Cash on tuntud ulakate tekstide ja sürrealistliku videoloomingu poolest. Ta nihutab piire ja leiab alati erilisi lahendusi maksimaalse tähelepanu saavutamiseks. Nii paigutas ta oma uue laulu Youtube'i asemel pornosaidile.

"See oli neli-viis aastat mu unistus," tunnistas ta. "Pornos on olnud kuldne ajastu, kui pornot kasutati kunstivahendina. Praegu on see muutunud hästi odavaks ja banaalseks. Ma vaatasin tagasi sinna aega, kui oli kuldne ajastu ja sellega tehti veel kunsti ja päriselt olid kinos filmid, kus inimesed käisid ning kriitikud armastasid neid filme. See oli minu mõte," selgitas artist.

Tema Eurovisiooni sõus on oluline roll tantsul, mis pärast Eesti Laulu sotsiaalmeedias lained löömas hakkas. "Ma teadsin alati, et ma tahan esimesse refrääni tantsu, kus ma olen üksi. Turvamehed veel ei tantsi ja see on minu moment. Seal ei olnud mingit koreograafiat. Lihtsalt Tommy, tunneta. Nii see sündis," avasta ta kuulsaks saanud tantsu sünnilugu.

Vanaema hakkas "Espresso Macchiatot" kuulates nutma

Üks eriline Cashi elus on tema vanaema Nadežda Tammemets. "Mul on väga äge vanaema!" kiitis mees. "Kui vanemad on tööl, siis ikka viiakse laps vanaema juurde. Ma vahepeal hiljem elasin ka natuke aega ta juures."

Lapselapsest rääkides meenutas vanaema aega, mil "Titanicu" film välja tuli. Seal kõlanud populaarne lugu "My Heart Will Go On" võitis ka noore poisi südame.

"Seda "Titanicu" laulu lasti kogu aeg raadiost. Tema käis sel ajal eesti lasteaias. Ütlesime, et laula seda laulu. Ta hakkas laulma inglise keeles ja laulis kogu "Titanicu" laulu ära. Kujutate ette? See oli midagi! Mäletan seda siiani," rääkis vanaema.

"Tommy Cash. Espresso Estonia" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eurovisioonist Cashi vanaema suurt lugu ei pea, sest tema sõnul ei panda seal lauludel piisavalt rõhku. Lapselapse "Espresso Macchiato" võitis aga tema südame.

"Kui ta mind kuulama kutsus, ma ausalt öelda nutsin," tunnistas ta. "Ma olin nii õnnelik – mitte sellepärast, et just see laul, vaid sellepärast, et ta laulis. Olin talle kogu aeg rääkinud, et Toma, hakka laulma, aitab juba! Juba siis, kui vanaisa alles elas, pakkusin, et mine ja lase endale hääleseadet teha. Ütlesin, et mine, ma maksan need tunnid oma pensionist kinni."

Seda, mis koha lapselaps Eurovisioonil saab, vanaema ei huvita. "Ma ütlesin talle, et palun suhtu sellesse nagu reklaami. Tänu sellele tunneb Eestit nüüd kogu maailm. Kujuta ette, milline rõõm see on! See on meile suur kingitus. Millise koha sa saad, mind isiklikult ei huvita. Peaasi, et sa ei muretseks ja oma närve ei rikuks. Minu arvamus on selline. Nii ma talle ütlesingi," rääkis ta.