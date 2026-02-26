Aldo Järvsoo: presidendi vastuvõtul paistis silma võrratu eesti ehtekunst

Moekunstnik Aldo Järvsoo rääkis "Ringvaates", et eesti ehtekunst on väga tasemel ning tõi välja ehtekunstnik Sille Luiga võrratu loomingu, mida sai presidendi vastuvõtul näha. Järvsoo sõnul on väga äge, et emad pärandavad vastuvõtukleidid oma tütardele.

"Presidendi vastuvõtu riietuse üldmulje oli väga ilus. Mul alati silm puhkab, kui ma näen eesti moekunstnike loomingut, eesti moe- ja ehtekunst on väga tasemel," ütles moekunstnik Aldo Järvsoo.

Presidendipaari riietusest tõi Järvsoo välja Anu Lensmendi disainitud Sirje Karise kleidi, mille käsitöömeister oli Jaana Ratas ja metallikunstnik Edvards Puciriuss. "Terve õhtu ma vaatasin seda tikandit ja üritasin aru saada, millest see on tehtud. Hiljem lugesin, et see on tehtud metall- või hõbespiraalidest, et see on algselt ehtekunstniku looming, ühesõnaga perfektne," tõdes Järvsoo.

"Ma julgustan kõiki julge olema ja moedisainerit tasub usaldada," tõdes Järvsoo, kes disainis Eesti Loto juhile Triin Aganile kuldse kleidi. "Tunni ajaga tekkis meil usaldus, algselt Triin kuldset kleiti ei tahtnud."

Ainus sinimustvalge kleit oli Tanel Veenre siidtuunika, mida kandis Manija saarevaht Ülle Tamm. "Kujutasin kohe ette, kuidas saare tuultes võib see kleit elada imeilusasti. See on täielik tipp, milline võiks üks sinimustvalge kleit olla," nentis moekunstnik.

Vastuvõtule minnes ei pea daamid alati kleiti kandma. "Võib olla ka pükskostüüm nagu kandis lavastaja Merle Karusoo. Just see Pariisi moelavadelt pärit šikk krae ja kätised. See oli midagi väga ilusat ja julget, mis annab teistele ka innustust, et võib ka teistmoodi riides käia."

Kalamaja muuseumi juht Kristi Paatsi riietust vaadates jäi Järvsool lausa suu lahti. "Tema pükskostüüm oli Lilli Jahilolt ja pidulik pross on Sille Luiga looming. Sada punkti ehtevaliku eest."

Kunstiülikooli rektor Hilkka Hiiob kandis Piret Pupparti loodud kleiti, millel on põisadrust tehtud ökolitrid. "See on viieaastane projekt, mis kaasab igal aastal EKA magistrante ja õppejõude rektori kostüümi loomisesse, et kasutada uusi tehnikaid, mida nad koolis on õppinud," nentis Järvsoo.

Kaitseministeeriumi nõunik ja EKA tudeng Salme Neeme kandis vastuvõtul võrratut peaehet, mille autorit Järvsoo ei suutnud kahjuks tuvastada. "Hakkas silma just see, et kuna ma olen "Düüni" filmi fänn, siis kostüüm ja peakate läksid niivõrd hästi kokku, et ma olen täiesti kindel, et tegemist on eesti ehtekunstniku loominguga."

Järvsoo sõnul on väga tore, et presidendi vastuvõtu kleite on hakatud tellima ka noorema generatsiooni moedisaineritelt. "Kumu juhi Kadi Polli kostüüm on valminud Karl Joonas Alamaa poolt ja kõrvarõngad jälle Sille Luiga looming."

Tänavu tegi Järvsoo presidendi vastuvõtu jaoks seitse uut kleiti ja kokku võis näha 12 tema disainitud kleiti. "Taaskasutus on moes ja emad annavad oma kleidid tütardele, see on ka äge," sõnas moekunstnik.