Aljona Eesmaa: Eesti moedisain ja maailma trendid on sel sügisel sünkroonis

Moetoimetaja Aljona Eesmaa rääkis "Terevisioonis", et sel sügisel leiab iga inimene oma kapist midagi, mis tal juba olemas on, ja mis on sel sügisel moes. Eesmaa sõnul on Eesti disain ja maailma trendid sel sügisel sünkroonis.

"Sügismood on seekord hästi kandjasõbralik ja praktiline. Iga inimene leiab oma kapist midagi, mis tal juba olemas on, ja mis on sel sügisel trendikas," ütles Portail.ee peatoimetaja Aljona Eesmaa. "Ruudud, velvet, samet, kihid ja mõnusad tekstuurid on jälle tagasi."

Eesmaa sõnul on Eesti disain ja maailma trendid sel sügisel sünkroonis. "Moes on pruun ja loodusvärvid, aga ka heledamad toonid. Kollast , helerohelist, valget võiks veel kanda, ärme ole praegu veel väga tumedad," sõnas Eesmaa.

"Pähe võib panna nokkmütsi, sooja seenemütsikese, tuukrimütsi, millega on väga mõnus, see pole ainult lastele, moes on mütside erinevad kujud. Kõik trendid ja toonid sobivad nii meestele kui ka naistele," tõi Eesmaa välja.

Kõrgema kraega ja soojemast materjalist bomberjakk sobib nii seeliku kui pükstega. "Praktiline soovitus on kanda kihte, maika, kardigan, pintsak, sall. Saate stiliseerida neid asju, mis teil juba olemas on. Kandke toredaid aksessuaare, kolmnurksed sallid võib siduda pähe," sõnas Eesmaa. "Riietusse või tuua mängulisust. Kontrastid on ka toredad, siidiseelik ja pehme kampsun näiteks."

Trendid on Eesmaa sõnul toredad, aga arvestada tuleks oma elustiiliga. "Millist elu me elame, kus töötame, kohandage need enda omaks, proovige just seda, mis teile tundub huvitav ja praktiline," rõhutas moetoimetaja.