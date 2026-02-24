EKA rektor kannab presidendi vastuvõtul vetikatest litritega komplekti

"Meil hakkavad siia tulema sellised päris vägevad ja volüümikad eemaldatavad varrukad – see on väga oluline, sest see annab meile rohkem mänguruumi –, mille peale tulevad üpriski külluslikud materjaliaretuse litrid, mis on tehtud vetikast, põisadrust. Nii et selline austusavaldus ja mõnus kanvaa just sellele loodusmaterjalile," tutvustas moelooja Piret Puppart 12 päeva enne presidendi vastuvõttu "Ringvaatele".

Kostüüm, mida Hiiop kannab, on tehtud siidist. "See komplekt saab olema üleni selline, mis ühel hetkel, kui me seda soovime, saab minna loodusesse tagasi oma uut ringi tegema. Siid on selles mõttes päris tuntud, et tema eluiga on pigem üpriski lühike, võrreldes lina ja puuvillaga."

Vetikatest litrid on välja töötanud kunstiakadeemia doktorant Mariliis Siigart. Vabariigi aastapäevaks põlisadrust litrite tegemine võttis Siigartil enam kui 200 tundi. Selleks, et Sõrve säärest korjatud adru saaks kleidile, tuli see esialgu jahvatada ja tõmmiseks keeta.

"Ja siis selle peale hakkadki põhimõtteliselt seda materjali tekitama. Kuivamisprotsess on hästi pikk. Üks leht kuivab poolteist nädalat, kaks nädalat. Mul on üks näidis, mis on kuivanud erinevates kihtides kaks kuud," kirjeldas ta. "Selles mõttes on siia meeletult aega läinud, sest need [lehed] vajavad samal ajal hoolt, et vahepealt vaadata, et need liiga kiiresti või liiga aeglaselt ei kuivaks või väga kõveraks ei kuivaks."

Seda, et komplekt teiste sädelevate kleitide vahelt välja ei paista, Puppart ei pelga. "Me ei pea alati olema liiga kärtsu värviga, me ei pea olema liiga sädelevad, sellepärast me pakumegi siin alternatiivi, ja lugu on ju tegelikult lõpuks kõige tähtsam," leiab ta ja lisas, et looduslike litritega tahetakse juhtida tähelepanu sellele, et tavalised plastmassist litrid ei lagune.

"Meil on väga palju naisi, kes väga armastavad sätendavaid riideid, aga kui sa oled endale ostnud mõne litterkleidi, siis ma ütleks, et see on kõige sügavama jalajäljega toode sinu riidekapis, sest need litrid ei lagune ega mädane. Tahamegi näidata seda alternatiivi, mida on võimalik saavutada läbi looduslike materjalide."

EKA rektor Hilkka Hiiop tahab oma kostüümiga fookusesse tõsta kunstiakadeemia ja seal töötavad inimesed. "Ma tõesti väga panustan neile ja usaldan inimesi, kes siin EKA-s töötavad," lausus ta.