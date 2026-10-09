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Liisbeth Kirss: grillzide kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Hambatehnikuks õppiv ehtekunstnik Liisbeth Kirss rääkis "Ringvaates", et teda inspireerisid juba lapsena vanaema kuldhambad. Kirsi sõnul saavad grillzid Eestis üha trendikamaks ja tõdes, et iga asi ei peagi olema mugav ja ilu nõuab ohvreid.

"Grillzid ehk eemaldatavad hambakaunistused on Eestis saamas aina trendikamaks. USA-s on need olnud popid juba 1980. aastatest. Eestis oli selle moeehte vähene populaarsus seotud sellega, et me mäletame vene ajast, kuidas vanematel inimestel olid kullast hambad, ja see ei tundunud nii ilusana," nentis ehtekunstnik Liisbeth Kirss.

Grillzid ei ole fikseeritud ja pannakse hamba peale. "Trend sai alguse hiphopkultuurist ja seda hakkasid esimestena kandma räpparid ja hiphopparid."

Kirss hakkas grillze tegema 2022. aastal. "Mul oli mälestus oma vanema kullast hammastest ja see on mind alati väga inspireerinud. Teismelisena oli minu jaoks ka hiphopkultuur väga võimas," nentis Kirss, kes valmistab lisaks grillzidele ka tavalisemaid ehteid.

Grillze ei tohi kanda süües. "Juua võib, aga nendega söömine teeb hammastele haiget. Iga asi ei pea olema mugav ja ilu nõuab ohvreid. Suuremad grillzid on mõeldud näitusetöödena. Kui ma kuskile välja lähen, siis ma panen väiksemad," selgitas kunstnik.

Hambaehteid on väga kerge ära kaotada. "Lähen nendega peole, mingi moment võtan suust ära, sest tahan midagi süüa, viskan need kotti või taskusse ja ongi läinud," tõdes Kirss.

Ehtekunstnik on teinud grillze näiteks Kermo Murelile, Villemdrillemile ja Ingale.

Sveta Grigorjeva lavastuses "Sütitajad" kandsid kõik näitlejad Kirsi tehtud grillze. "See oli väga vinge pähkel," sõnas ehtekunstnik.

Kirss läks ise ka hambatehnikuks õppima. "Mõtlesin, et see on järgmine loogiline samm. Tahaksin inimesi aidata, mitte lihtsalt nende edevusele kaasaaitamisega, vaid osata neid ka ravida," tõi Kirss välja.

Sveta Grigorjeva lavastus "Sütitajad" Autor/allikas: Sütitajad

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Marko Reikop

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