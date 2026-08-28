Disainer Tanel Veenre: kaelarätt on mõnus igapäevane luksus

Boheemliku vabaduse kandja disainer Tanel Veenre rääkis "Terevisioonis", et lips teda alati ahistas ja tõmbas kõri kinni ning kaelarätt on tema jaoks mõnus boheemlik alternatiiv. Veenre sõnul on rätikul lisaks ka praktiline väärtus, sest kaitseb tundlikku kaelapiirkonda.

"Kaelarätid olid suures moes 19. sajandi lõpus, aga see on väga personaalne teema ja tegelikult ma ei tea üldse, mis praegu moes on ja need moelained on väga ebamäärased. Lihtsalt lips väga ahistas ja tõmbas kõri kinni," muheles disainer Tanel Veenre. "Kaelarätt on mõnus boheemlik alternatiiv. Ma olen boheemliku vabaduse kandja."

Kaelarätt on disaineri sõnul mõnus igapäevane luksus. "Kõik muu riietus tuleb ennem ja kui on paar rätikut, siis ma valin, see on punkt nagu ehted. Kaelarätt on nagu ehe."

Veenre sõnul sobib rätt talle ka sellepärast väga hästi, et ta kael on väga tundlik. "Kaelaräti puhul on mängumaa hästi väike, sest sõlm on sõlm. Kõige rohkem ostavad kaelarätte naised, šikid prouad. Mehe jaoks on rätik uljas skaudilik lisand."

"Hilisemas vanuses on kaela nutikas katta, sest näo saab siledaks tõmmata, klambriga kõrva taha kinnitada, aga kael on reetlik. Siis kantaksegi päris palju rätikuid, mis on Ameerika kõrgkihi prouade aksessuaar," lisas disainer.

Kaelarätt ei ole suur pind ja see, mis kaela ümber nähtavaks jääb, on pigem väike ja seal võib päris palju endale lubada. "Kus sa kannad mustrilisi pükse või pluusi, siis on tunne, et saabus lilleline inimene, aga kui muu riietus on sordiini all ja balansis, võib kaelarätt olla ka mõnusalt värviline. Mina olen värvihull, mulle meeldib toonidega mängida. Rätikunurk on kujundaja mängumaa, pean vaatama, et sinna jääks mingi äge detail."