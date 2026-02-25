Ženja Fokin: presidendi vastuvõtt oli suur aplaus eesti disainile

Stilist Ženja Fokin rääkis "Terevisioonis", et tänavune presidendi vastuvõtt oli suur aplaus eesti disainile. Stilisti sõnul meeldis talle, et galantsed daamid olid julgenud võtta riske, kasutada riietuses asümmeetriat, vorme ja värve ning leidsid suurepärase dünaamika oma isiksuse ja disaineri loodud rõiva vahel.

"Maarjamaa kõige suurem moeshow oli tänavu väga äge, ja mulle meeldis see, et inimesed on leidnud dünaamika oma rõiva ja looja ehk disaineri vahel. Kui tullakse vaibale, siis on näha, et see rõivastus on justkui terviklikkuse osa," ütles stilist Ženja Fokin. "Moelooja käekirja tunneb ikkagi päris hästi ära."

Fokinile väga meeldis see, et silma jäi päris palju asümmeetriat ja meeldis veel see, et ka galantsed naisterahvad võtsid natuke riske. "Kogu aiandushuviliste plejaad, kogu koloriitsus, värv toimib eesti inimesele päris kenasti."

Stilisti sõnul tuleb aru saada, kuhu minnakse, et see on pidulik üritus, mitte aia- ega rannapidu. "Reeglid on paigas. Oluline on ka kleidi ja kinga pikkus, ma ei taha vaadata pahkluid," tõdes Fokin. "Mingitele karakteritele vormimäng riietuses toimib, mingid inimesed võiksid selle katsetamata jätta."

Teinekord juhtub ka nii, et disainer on teinud väga ilusa kleidi, aga kogu komplekt - juuksed, ehted ja kleit peavad toimima ühtselt. "Näiteks valget värvi kleit, valge värv iseloomustab luksust ja rafineeritust."

Fokinile meeldis väga ka daamide käekoti valik. "Te ei lähe ju spordisaali, et teil on pikk nädalavahetus ja vahetusriided on ka veel kaasa vaja võtta. Presidendi vastuvõtt ei ole moenäitemänguks ka katsetamise koht."

Fokini sõnul oli tänavune presidendi vastuvõtt suur aplaus eesti disainile.

Stilistile meeldis väga ka etno. "Saame näidata, kui ilus etno on, et see ei ole ainult tantsu- või laulupeo jaoks, meie juured ei ole parketis ega betoonis, meie juured on looduses. Ma tõesti olin naelutatud teleka ette. Ma ei suutnud välja valida viit lemmikut, mu lemmikuid oli palju rohkem."

Kui üldmulje oli stilisti sõnul suurepärane, siis leidus ka erandeid. "Vastuvõtule ei tulda seksapiiliga lööma ja oma büsti võib kuskil mujal esitleda," tõi stilist välja.

"Härrad olid ka väga tublid. Võib-olla püksi pikkusega sai mõne mehe puhul natuke nuriseda, aga üldpilt oli väga hea. Pead ka pestud ja kenasti kammitud," muheles Fokin.

Presidendipaari riietuse kohta jagus Fokinil vaid ülivõrdes kiidusõnu. "Presidendipaari riietus oli tõesti super. See murtud sulnis lavendlitoon oli väga ilus, ülev ja pidulik."