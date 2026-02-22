ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

25. veebruaril tähistatakse kirjanik Raimond Kaugveri 100. sünniaastapäeval. Sel puhul jõuavad ETV2 teemaõhtu raames vaatajate ette nii erisaated kui tema tekstidel põhinevad lavastused ja filmid.

Telelavastus "Mona Lisa" (1983)

ETV2 eetris 22. veebruaril kell 19.30

Raimond Kaugveri samanimelise jutustuse seadis televisioonile autor ise. Osades Guido Kangur, Ülle Kaljuste, Eero Spriit, Tõnu Oja, Martin Veinmann. Režissöör Vilja Palm.

Telefilm "Õnnelind flamingo" (1986)

ETV2 eetris 22. veebruaril kell 20.25

Õnne on inimesed ikka ja alati saavutada püüdnud, igaüks vastavalt oma isiklikule õnneideaalile, oma moraalsetele tõekspidamistele. Mis kujundab siis õieti vaimse ja kõlbelise isiksuse? Miks pealtnäha kõigiti normaalsest perest võrsub kurjategija? Kust saab alguse hoolimatus, silmakirjalikkus ja kahepalgelisus? Neid ja teisi küsimusi esitab vaatajale film, mis loodud Raimond Kaugveri romaani "Meie pole süüdi" ainetel.

Osades Evald Hermaküla, Kaie Mihkelson, Martin Nurm, Erno Kaasik, Allan Noormets, Mikk Mikiver jt. Režissöör Tõnis Kask.

"Õhtutund kirjanikuga. Raimond Kaugver" (1984)

ETV2 eetris 22. veebruaril kell 21.35

Raimond Kaugver on silma paistnud eeskätt aktuaalsete probleemiasetustega ja ladusa fabuleerimisvõimega. Kirjaniku mõtteid eluteest, tööst ja loomingust aitab vaatajani tuua saatejuht Peeter Hein.

Mängufilm "Vana mees tahab koju" (1991)

ETV2 eetris 22. veebruaril kell 22.35

Raimond Kaugveri samanimelise romaani ekraniseering. Filmi peategelane Toomas Simmo on läbinisti positiivne inimene ja lihtne töömees. Mees, kes kõiki mõistab, kõikidele suudab andestada... Oma elus kolm maja ehitanud Simmo maailmavaate teljeks võiks pidada tema kodu. Ühtaegu on see keskpunkt, kõikide asjade algus ja samas kõiksus. Oma kodu vastandiks on vanadekodu, antuna must-valges tonaalsuses. Oma surma läbi lunastab Simmo inimeste patud ja teeb nad nägijaiks.

Režissöör Tõnis Kask, stsenarist Maria Zverjeva, operaator Enn Putnik, helilooja Rene Eespere. Osades Kaljo Kiisk, Raivo Trass, Kaie Mihkelson, Hendrik Toompere (jun), Angelina Semjonova, Mari Lill, Mihkel Smeljanski, Ülle Ulla, Enn Kraam jt.