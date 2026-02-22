X!

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

Tele
Raimond Kaugver
Raimond Kaugver Autor/allikas: ERR
Tele

25. veebruaril tähistatakse kirjanik Raimond Kaugveri 100. sünniaastapäeval. Sel puhul jõuavad ETV2 teemaõhtu raames vaatajate ette nii erisaated kui tema tekstidel põhinevad lavastused ja filmid.

Telelavastus "Mona Lisa" (1983)
ETV2 eetris 22. veebruaril kell 19.30

Raimond Kaugveri samanimelise jutustuse seadis televisioonile autor ise. Osades Guido Kangur, Ülle Kaljuste, Eero Spriit, Tõnu Oja, Martin Veinmann. Režissöör Vilja Palm.

Telefilm "Õnnelind flamingo" (1986)
ETV2 eetris 22. veebruaril kell 20.25

Õnne on inimesed ikka ja alati saavutada püüdnud, igaüks vastavalt oma isiklikule õnneideaalile, oma moraalsetele tõekspidamistele. Mis kujundab siis õieti vaimse ja kõlbelise isiksuse? Miks pealtnäha kõigiti normaalsest perest võrsub kurjategija? Kust saab alguse hoolimatus, silmakirjalikkus ja kahepalgelisus? Neid ja teisi küsimusi esitab vaatajale film, mis loodud Raimond Kaugveri romaani "Meie pole süüdi" ainetel.

Osades Evald Hermaküla, Kaie Mihkelson, Martin Nurm, Erno Kaasik, Allan Noormets, Mikk Mikiver jt. Režissöör Tõnis Kask.

"Õhtutund kirjanikuga. Raimond Kaugver" (1984)
ETV2 eetris 22. veebruaril kell 21.35

 Raimond Kaugver on silma paistnud eeskätt aktuaalsete probleemiasetustega ja ladusa fabuleerimisvõimega. Kirjaniku mõtteid eluteest, tööst ja loomingust aitab vaatajani tuua saatejuht Peeter Hein.

Mängufilm "Vana mees tahab koju" (1991)
ETV2 eetris 22. veebruaril kell 22.35

Raimond Kaugveri samanimelise romaani ekraniseering. Filmi peategelane Toomas Simmo on läbinisti positiivne inimene ja lihtne töömees. Mees, kes kõiki mõistab, kõikidele suudab andestada... Oma elus kolm maja ehitanud Simmo maailmavaate teljeks võiks pidada tema kodu. Ühtaegu on see keskpunkt, kõikide asjade algus ja samas kõiksus. Oma kodu vastandiks on vanadekodu, antuna must-valges tonaalsuses. Oma surma läbi lunastab Simmo inimeste patud ja teeb nad nägijaiks.

Režissöör Tõnis Kask, stsenarist Maria Zverjeva, operaator Enn Putnik, helilooja Rene Eespere. Osades Kaljo Kiisk, Raivo Trass, Kaie Mihkelson, Hendrik Toompere (jun), Angelina Semjonova, Mari Lill, Mihkel Smeljanski, Ülle Ulla, Enn Kraam jt.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

21.02

Vanu busse taastav Heino: millegipärast olen bussidesse armunud

21.02

100-aastane Selma Naber: vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb natukene ka kannatada

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

20.02

Zooloog: koidest vabanemiseks tuleb riided ja kuivained korduvalt külmutada

21.02

Vanilla Ninja osaleb Tšiili muusikafestivalil: see on kultuuriliselt nii huvitav kogemus

16.02

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

20.02

Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

13:41

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

19.02

Kaameraga Eestis rännanud ameeriklane: kunst aitab raskel ajal ellu jääda

13:21

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo