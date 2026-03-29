ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Toomingule

5. aprillil tähistatakse näitleja, lavastaja ja kirjaniku Jaan Toomingu 80. sünniaastapäeva. Sel puhul jõuavad 29. märtsil ETV2 teemaõhtust vaatajate ette Toomingu lavastatud linalood ja erisaade "Iga pink räägib loo".

"Iga pink räägib oma loo. Julius Oro ja perekond Tooming"

ETV2 eetris 29. märtsil kell 22.00

Pingid saavad seekord perekond Tooming ja Julius Oro.

Lühimängufilm "Lõppematu päev"

ETV2 eetris 29. märtsil kell 22.30

Poole tunni kestel on vaataja ees raugematu elaan. Noor mees tormab mööda linna ja teeb maksimaalse innuga kõike võimalikku, elab maksimaalselt. See on katse suruda kogu elu ja tegevus ühte päeva. Mees sekkub absoluutselt kõikjale, justkui tahaks sooritada kõiki võimalikke tegusid, groteskselt ja absurdselt. 1971. aastal valminud filmi võlu ja värskus seisneb suuresti just teadlikus, pooltoores lõpetamatuses, mistõttu see määrati hävitamisele, ent filmitegijatel õnnestus see säilitada ja film taastati 1991.

Lühimängufilmi peaosas on Jaan Tooming, laulud Tõnu Tepandi esituses. Stsenaarium ja laulude tekstid Paul-Eerik Rummo, režissöörid Virve Aruoja ning Jaan Tooming.

Mängufilm "Värvilised unenäod"

ETV2 eetris 29. märtsil kell 23.00

Poeetiline lastefilm väikese Kati mängu- ja fantaasiamaailmast, ilust tema ümber - looduses ning inimeses.

Režissöörid Virve Aruoja, Jaan Tooming. Helilooja Arvo Pärt. Osades Katrin Žilinska, Meelis Küttim, Laur Pihel, Raine Loo, Jaan Tooming, Helene Pihel.