ETV2 tähistab teemaõhtuga Tambet Tuisu 50. sünnipäeva

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud näitleja Tambet Tuisule, kes tähistab 23. mail 50. sünnipäeva.

"100 luulepärli: Õnnelaul. Juhan Viiding" (2010)

ETV2 eetris 24. mail kell 19.30

Juhan Viidingu luulet loeb Tambet Tuisk .

"OP lood: Tambet Tuisk" (2026)

ETV2 eetris 24. mail kell 19.35

Seriaaliga "Armukelm" režissööridebüüdi teinud näitleja Tambet Tuisk arutleb näitleja ja režissööri töö sarnasuste ja erinevuste üle ning räägib sellest, kuidas on omavahel seotud Draamateatri lavastus "Eneseabiõpik" ja Vikerraadio.

"Varastatud lootus: Armukelm: Ehmatus minevikust" (2025)

ETV2 eetris 24. mail kell 19.50

Tarmo üritab pärast kolme armukelmuse tõttu vanglas veedetud aastat oma elus uut lehekülge pöörata ning asub tööle kasutatud autode müüjana. Tema vaga ja avara hingega ülemus Peeter võtab enda kohuseks õpetada Tarmole, kuidas käia mööda seda "sirget ja kitsast teed".

Osades Märt Avandi, Tiina Tauraite, Liina Vahtrik, Mirtel Pohla, Indrek Sammul, Gert Raudsep jpt. Idee autor ja režissöör Tambet Tuisk, operaator-lavastaja Ants Martin Vahur. Stsenaristid Livia Ulman, Andris Feldmanis ja Tambet Tuisk. Produtsent Jaan Laugamõts.

"Plekktrumm: Tambet Tuisk" (2024)

ETV2 eetris 24. mail kell 20.50

Eesti ühiskonda kimbutavad vene luurajad, kellest viimane jäi vahele Tartu Ülikoolis. Millistel tingimustel võib inimesest saada reetur ja kuidas mõtestada äraandja psühholoogiat? "Plekktrummi" külaline on näitleja Tambet Tuisk, kes mängib peaosa seriaalis "Reetur". Saatejuht Joonas Hellerma, toimetaja Lisete Velt, režissöör Maire Radsin, produtsent Laura-Liisa Veiler.

"Reetur: Pettumus ja värbamine" (2020)

ETV2 eetris 24. mail kell 21:35

2004. aastal, napilt enne Eesti NATO-sse astumist, läheneb Venemaa luureteenistus Eesti kaitseministeeriumi ametnikule Alfred Vindile, tehes ettepaneku koostööks. Omakasust ja karjäärihimust kannustatuna otsustab Vint oma riigi reeta. Algab pingeline kassi-hiire mäng Eesti kaitseväeluure majori Marko Arrakuga. Eesti võetakse NATO-sse ja Alfred Vint hakkab kaitseministeeriumis tegelema just NATO saladustega. Osatäitjad Tambet Tuisk, Eva Koldits, Indrek Taalmaa jt. Stsenarist Martin Algus, režissöör ja produtsent Ergo Kuld. Tootja Kassikuld.

"Reisile minuga: Jamaica imed" (2016)

ETV2 eetris 24. mail kell 22.25

Prantsuse filosoof Voltaire jõi iga päev 50 tassi kohvi. Kui kohv on nii hea kui siin Jamaical, Sinistes mägedes, siis võibki hakata kohvi kuritarvitama. David Twyman, kohviistanduse omanik, räägib, et ühe kilo röstitud kohvi valmistamiseks kulub umbes 4400 kohviuba. Möödunud sajandi keskel eksis Port Antonio sadamasse oma jahiga Hollywoodi staar Errol Flinn, kes armus sellesse paika ja ehitas siia suvila. Praegu kannab Port Antonio linna sadam Errol Flynni nime. Lisaks Flynnile suvitasid siin USA staarid Bette Davis, Ginger Rodgers ja Clara Bow. Jamaical filmisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.