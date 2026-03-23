Allan Noormets: fännidega on päris raske olnud

Allan Noormets meenutas "Prillitoosis" 40 aastat tagasi kinoekraanidele jõudnud mängufilmi "Õnnelind flamingo" võtteid ja aega, mil lavaka 13. lennuga sai tehtud "Oklahomat". Noormetsa sõnul on tal fännidega päris raske olnud ja ta on ühe fänni elu isegi päästmas käinud.

1986. aastal alustati mängufilmile "Õnnelind flamingo" osatäitjate otsimist. Katsetel käisid teiste hulgas ka Tamur Tohver ja Madis Milling, aga rolli kinnitati Allan Noormets.

"Mina castingu't üldse ei mäleta, seda minu tegelast ilmselt valiti nooremate poiste järgi, kes juba olid välja valitud. Pidi olema blond, tol ajal olin selline igerik, pikk ja kõhn," meenutas Allan Noormets, kes kehastab filmi peaosalist Vahurit.

Noormets oli toona just nõukogude armeest saabunud ja imelikul kombel lavakasse saanud. "Sattusime lavakasse kohe teisele kursusele. Õppisime Pedas näitejuhtimist, aga Kalju Komissarovil jäi lavakunstikoolis poisse väheks ja ta tegi järelkonkursi ja nii siis mina, Andres Noormets ja Elmo Nüganen lavakasse sattusime."

Film on tehtud Raimond Kaugveri romaani "Meie pole süüdi" ainetel ja Noormetsal pole aimugi, miks filmi nimeks sai "Õnnelind flamingo". "Film algab kaadritega Riia loomaaiast, kus väike Vahur käib koos perega ja vahivad seal ka flamingosid, seal on selline kaader sisse pigistatud."

Noormetsa sõnul on ime, et sügaval nõukaajal selline raamat üldse ilmuda sai ja sellest hiljem ka film tehti. "See oli väga ühiskonnakriitiline romaan."

Režissöör Tõnis Kask miksis filmi väga osavalt ka dokumentaalkaadreid tänavapildist. "Metsikuid järjekordi, üleni musta riietatud süngete nägudega inimesi, punkareid. Vastukaaluks sellele oli filmi-Vahuri kodu tohutu unelm. Võtted toimusid Pärnus Kuldses Kodus, mis oli Pärnu äärelinnas asuv terrasselamu, mis kuulus Pärnu KEK-i elamu- ja tööstuskompleksi," meenutas Noormets.

Kalamaja poisina 30-ruuduses korteris elades sellisesse uhkesse elamusse sattudes sai Noormets lausa šoki. "See oli suur viietoaline lahmakas elamu, millel oli klaasist siseõu, kus kasvasid palmid. Korteris sees oli talveaed, vannituba oli ujumisnurgaga, see oli nagu muinasjutt," nentis Noormets.

Filmis taheti näidata ilusat elu, sest Kaie Mihkelson, kes mängis Vahuri ema, töötas stsenaariumi järgi kaubanduses, seepärast nad käisid paremini riides ja sõid ja jõid paremaid asju kui teised.

Rannas võetud kaadrid ja episood, kus Vahur kakleb möödujaga, on üles võetud Klaipedas. "See, kellega ma kaklesin, oli Andres Lutsar. Ta lasi mul ennast peksta, ütles kogu aeg, et pane kõvemini, mis sa nalja teed."

Ühel ööl võtete ajal kõndis ta Pärnu rannas ja nägi, et randa oli kaevatud suur kraav. "Mõtlesin, et mille jaoks see on. Selgus, et see on Liina Tennosaare ja Evald Hermaküla stseeniks, kui nad pidid niimoodi jalutama, et Liina poleks Evaldist pikem. Liina jalutas kraavis ja Evald kraavi kalda peal, aga see stseen jäeti miskipärast filmist välja," tõdes Noormets.

Filmis olid Noormetsa sõnul väga erilised kostüümid. "Kunstnik oli Liivia Leškin. Vahuril oli seljas toonase tekstiilikunstniku Signe Kivi diplomitööna tehtud jope, mis oli ainulaadne, sellist jopet polnud keegi näinud, seda ma kandsin heameelega, aga Liiviaga me kaklesime hirmsasti, sest tema tahtis mulle igasuguseid käepaelu külge riputada ja musta maika ja valged püksid, ütlesin, et keegi ei käi niimoodi ringi," muheles Noormets.

Kuulsaks stseeniks, kus poisid lükkavad jalgratturi tiiki, toodi kaskadöör kohale Leningradist. "Igavene vinge vend oli, väga kihvtilt tegi. Ühes stseenis lohises ta kaasa autoukse küljes, kui Hermaküla tegelaskuju autoga ära sõitis."

Õnnelind flamingo (Eesti Telefilm 1986) Autor/allikas: Pressimaterjalid

Noormetsa sõnul on selles filmis ka Marko Matvere esimene ilmumine Eesti rahva ette, kus Matvere mängis ühes stseenis pargipingil istuvaid ja tüli norivaid bandiite.

Tol ajal, kui film välja tuli, ei pidanud Noormets seda väga heaks filmiks. "Tõnis Kasel oli ilmselt õigus, et need dokumentaalkaadrid, mida ta filmi sisse toppis, et ajastut kajastada, oli väga hea mõte. Toona ma nii ei arvanud," nentis ta.

Fännidega on olnud raske, nentis Noormets ja tõdes, et kui nad lavaka 13. lennuga "Oklahomat" tegid, tuli fännikirju kotitäite kaupa. Olen isegi elusid päästmas käinud. Üks noor neiuke oli nii ära armunud, et ütles, et tapab ennast ära, kui ma kohe Mallest ära ei lahuta ja temaga kiiresti ei abiellu. Viljandis avati mingi öine suhtlusliin, kuhu sai helistada ja ma käisin seal valvamas ja rääkimas temaga pikki tunde."

Tänu Tõnis Kasele sattus ta mängima ka seriaali "Õnne 13".