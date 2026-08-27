Tenor German Gholami: eesti keel on pehme ja siiras laulukeel

Tenor German Gholami rääkis Vikerraadios, et kuigi ta on pärit Hispaaniast ja tuuritab mööda maailma ringi, on Eesti tema kodu, kus ta on elanud ligi 17 aastat. Gholami sõnul on eesti keel pehme ja siiras laulukeel.

Varem Vanemuise teatris laulnud tenor German Gholami tuuritab põhiliselt Euroopas trupiga Impulso Tenors. Praegu on ta jälle Eestis kontserte andmas.

"Eesti on mulle kodu, sest ma olen elanud siin juba ligi 17 aastat. Aastad on läinud väga kiiresti. Eesti on väike, aga süda on väga suur. Kui ma õppisin eesti keelt, siis nägin, kuidas inimesed võtsid mind omaks. Iga kord, kui olen Eestis esinenud, siis tunnen, et energia, mida ma publikult saan, on väga suur ja ma hindand seda väga."

Eesti keelt õppida oli väga raske ja iga välismaalane ei suudagi seda, muheles Gholami. "Tema vaim peab olema tugev. Mida rohkem hakkasin ise eesti keelest aru saama, seda rohkem mõistsin, et see on väga kena, pehme ja siiras keel, see on natuke nagu laulukeel," nentis Gholami. "Kui hakkad harjutama ja seda keelt hindama, kohalikega suhtlema, siis tunned, et asjad lähevad väga kergesti. Soovitan välismaalastele suhtlemisel julgem olla."

Gholami tõdes, et see oli saatuse tahe, et ta pidi Eestisse tulles hakkama keelt õppima. "Siis ma sain aru, miks, sest Vanemuises sain teha näiteks ooperi "Rehepapp", mis oli eesti keeles. Kehastasin eesti maameest, kes pidi laval natuke ropendama," muheles Gholami. "See oli tänu sellele, et ma õppisin eesti keelt."

Eesti keele oskamine on talle avanud uksed, et eestlastega rohkem suhelda ja ta võetakse paremini omaks.

Viimastel aastatel on Gholami rohkem Euroopas tuuritanud, kuid nüüd annab tenorite trupiga Impulso Tenors Eestis kontserte. "Eesti on ikka mu kodu ja Eestis olles kasutan alati aega, et teha siin kontserte. Seda ma naudin väga," tõdes tenor.

Kontserdil lööb kaasa ka noor andekas laulja Lilian Sauvola. "Lilian on 15-aastane ja väga ilusa tämbriga. Ta on noortele eeskuju, et kui inimene midagi väga armastab, ei tasu karta, vaid julgelt oma unistust järgida. Lilian teab, kuhu ta tahab minna. See pole ainult kontsert, vaid show, kus me ka näitleme," tõi Gholami välja.

Impulso Tenorsis laulavad lisaks Gholamile ka tenor László Maleczky, kes tegutseb Rootsis ja Viinis ning tenor Val Mihelčič Sloveeniast.

"Ooper on minu südames, harjutan sageli. Hetkel ma teen rohkem show'sid ja kontserte, kus ma laulan ooperihäälega roki- ja popihitte," sõnas Gholami.