Lavale naasev Kaie Kõrb: vorm on okei

Foto: ERR
Baleriin Kaie Kõrb astub aasta lõpus pärast 18 aastat kestnud pausi taas Estonia lavalaudadele. Mida lavastaja Marina Kesler temalt ootab, baleriin veel täpselt ei tea.

Kõrbi kutsus Estonia aastalõpu balli jaoks lavale tagasi ooperilaulja Reigo Tamm. "Ma väga pabistasin. Otsisin ta numbrit kaua, ei leidnud seda. Helistasin tema balletikooli, seal ka ei tahetud kohe anda. Legendi numbrid ikkagi ei käi niimoodi siuh-säuh. Lõpuks sain numbri, väriseva häälega helistasin," meenutas Tamm, kellele oli Kõrbiga rääkimine suur au.

Tamme üllatuseks oli Kõrbil au rääkida ka Reigo Tammega. "Ma tegelikult jälgin Reigo tegemisi. Mulle meeldib lihtsalt. Ja nüüd Reigo Tamm helistab ja ma mõtlesin, et mis nüüd lahti on," rääkis Kõrb.

Ettepanekule naasta Estonia lavale järgnes Kõrbilt pikk vaikus. "Ma ei saanud aru, millest jutt on. Kuulasin väga hoolega, sest Reigo rääkis väga palju ja väga pikalt," muigas Kõrb, kes mõnda aega jah-sõna Tamme ettepanekule ei andnud. Nüüd ootab Kõrbi reedel esimene proov, kus teda lavastab Marina Kesler.

"Kingad on mul ritta pandud. Erinevat sorti. Ma ei tea, milliseid kingi ma pean kasutama, milliseid tantse ma tantsin. Muusikat, mille järgi ma tantsin, ei ole ka Reigo mulle veel täpsustanud," selgitas Kõrb.

Kõrb annab küll regulaarselt noortele tantsijatele tunde, aga ise ei ole 18 tantsinud. "Vorm on okei," tõdes Kõrb, kelle jalg endiselt muretult kõrgele tõuseb. "Ei ole probleemi."

Kõrbi jaoks seostuvadki kõige meeldejäävamad aastavahetused Estonia aastalõpuballiga. "Kõige enam olen aastavahetustel Estonias tantsinud. Oleme ise lavastanud, tantsinud. Viimased aastad olen kodus istunud. Kuigi mulle üldiselt meeldib aastavahetusel pidutseda, olla hästi rõõmus, sest rahulikumad jõulud on juba selja taga."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

