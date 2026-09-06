Lauri Kadalipp: Paabli algusaegadel olime nagu perekond

Pärast 12-aastast pausi uue albumi välja andnud Paabli liikmed meenutasid saates "Hommik Anuga", et bändi algusaegadel veedeti nii palju aega koos, et nad olid nagu perekond.

Mõneks ajaks kotti pannud pärimusansambel Paabel andis augusti lõpus välja uue albumi "Ajatu". Paabli esimene album ilmus 2009. aastal, viimati anti 2014. aastal välja live-album "Meestevägi". Publikuga jäeti ametlikult hüvasti 2017. aasta kevadel, kui Viljandi pärimusmuusikaaidas anti viimane kontsert.

Sandra Sillamaa meenutas, et ta pani esmakursuslasena bändi kokku soovist minna Põlvasse rahvamuusika töötluste festivalile.

"Siis ma mõtlesin, kellega teha. Mõtlesin jällegi, et kuidagi võiks teistmoodi läheneda. Ma ise seda ei mäleta, aga Tõnu ütles – siis see vastab tõele –, et ma valisin Viljandis muusikamajast kõige ilusamad poisid. Sellised hästi põhjapanevad kriteeriumid olid," naeris Sillmaa.

Lauri Kadalipu sõnul kasvas bänd aastatega väga lähedaseks. "Me olime ikka mingi perioodi, kui me alguses bändi tegime, nagu pere. Tegime bändilaagri vormis proove, hängisime koos, tegime peaaegu kõik koos. See kasvatas nii palju ühiseid juuri."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Arno Tamm on öelnud, et Paabel oli vastikult demokraatlik bänd. "See tähendas seda, et me lõime asju demokraatlikult. Ei olnud nii, et näe, siin on noodid, hakkame mängima. Meil oli baasmaterjal ja siis vegeteerisime neli tundi selle otsas, mida kõike võiks teha," rääkis Tõnu Tubli.

Kui Viljandi pärimusmuusika festival mõned aastad tagasi 30. tegutsemisaastat tähistas, kutsuti Paabel üheks õhtul taas kokku. Siis saadi aru, et peidus on rohkemat, kui see üks kontsert.

"Vaatad enne lavale minekut, et issand kui mõnus, saate aru, me ei saa eksida. Me võime teha ükskõik mida. Ei ole seda, et siis järgmine koht ei book'i – me ju ei tegutsenud! Me võime olla laval nii vabad," meenutas Sillamaa taas üheskoos lavale astumist.

"Sealt hakkasime sügisel rääkima, et huvitav, kas see oli üheöösuhe, mis meil laval oli või võib seda pikendada teises vormis. Nüüd, kus me oleme teadlikumad ja targemad. Siis see vaikselt läks," lisas ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Jaan Jaago lisas, et üks oluline kriteerium oli, et Paablit tehakse edasi ainult siis, kui kõigil on aeg, tahe ja võimalus.

"Aga ka see eelmise aasta Viljandi folgi kontsert, milleks me selle kava tegime, millest uus plaat "Ajatu" sündis, me tegelikult hakkasime seda veel omakorda poolteist aastat varem mõtlema, et tahaks teha. Aga siis ka arutasime ja Sandra ütles, et tal ei ole graafikus vaba aega. Me leidsime selle aja, et umbes ülejärgmine aasta jaanuarikuus hakkame vaikselt toimetame. Pikalt planeerisime ette ja rahulikult oleme seda teinud."