Noep: pärast Ukrainast saadud sõnumit on rumal teise koha üle kurvastada

Eesti Laulul looga "Days Like This" teiseks tulnud Noep rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, kuidas talle pärast finaali Ukrainast kirjutati ja kaasa elati. Muusiku sõnul pani see teda mõistma, kui rumal on ajal, mil Kiievis pole elektrit ega sooja, oma teise koha üle kurvastada.

Eesti Laulul teiseks jäämine oli Kõpperi sõnul suur pettumus. "Ja seda ma tulingi siia Eesti rahvaga jagama," naljatles ta. "Kui järgmine kord on võimalik valida, siis valige ikkagi mind. Tegelikult väga paljud inimesed valisid ja ma olen nendele väga-väga tänulik."

Lisaks Eesti esindamisele paelus teda Eurovisioonile pääsemise puhul võimalus sellega kaasnevatel üritustel üles astuda.

"See oleks suurepärane moodus teha kõike seda, mida ma olen Eestis teinud, Euroopa tasemel. Igasugused DJ-set'id erinevatel üritustel, erinevad šketsid. Selles mõttes kogu see Eurovisioonile eelnev aeg on ju hästi tihedalt igasugu esinemisi ja üritusi täis pakitud. See annaks väga-väga laheda võimaluse, kuidas teha pulli suurel skaalal."

Vanilla Ninja liikmeid peab Noep äärmiselt sümpaatseteks. Seda, et võitja ja võiduloo ümber poleemika on tekkinud, on muusiku sõnul tavapärane, sest esikolmiku artiste lahutasid üksikud protsendipunktid.

"See on nagu presidendi valimised USA-s, et seal on ainult kaks poolt ja kui keegi napilt võidab, siis on riik kohe lõhestunud. Täpselt sama kaaluga valimine toimus ka laupäeval. Ja täpselt sama keevalised on inimesed, kes oma hääle kummalegi poolele andsid. Eks peavad ennast välja elama ja ma soovitaks inimestel anda Vanilla Ninja tüdrukutele natukene armu. Nad tegid väga head tööd ja kindlasti annavad endast parima, et meid Viinis hästi esindada."

Pärast Eesti Laulu finaali kirjutas Noepile Instagramis Ukrainas elav jälgija, kes ütles, et kuigi tal ei ole Kiievis kodus elektrit ega sooja, laadis ta akud täis, et Eesti Laulu vaadata ja talle kaasa elada.

"Mul ei tule üldiselt väga tihti pisarad silma, aga see oli väga napp," tõdes ta. "See ongi kõige kainestavam. Isegi kui oleks olenud väga-väga kurb oma teise koha üle, mille üle olen tegelikult väga rõõmus, siis pärast sellise sõnumi lugemist, see on täielik komejant millegi sellise üle kurvastada."

Seda, kas ta kunagi veel Eesti Laulul osaleb, Noep öelda ei oska. "Kohe hetkel ei viitsiks, sest see promoperiood oli minu jaoks väga-väga pikk ja väga palju vaeva sai nähtud selle nimel, aga never say never, nagu ütleb Kolga-Jaani vanasõna. Senikaua teeks mingisugust muud mussi vahepeal."