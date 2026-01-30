Teenetemärgi pälvinud ETV režissöör Maire Radsin: saatus on mind hoidnud

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud ETV staažikas režissöör Maire Radsin ütles ERR-ile antud intervjuus, et uudis võttis ta täiesti sõnatuks. Radsini sõnul on saatus teda väga hoidnud, sest pika telekarjääri jooksul on teda ümbritsenud väga toredad kolleegid.

"See uudis võttis mu täiesti sõnatuks. See on selline emotsioon, et kui sa sellisel päikesepaistelisel päeval ei oska mitte midagi oodata, ja siis saad sellise uudise, siis see võtab küll hinge kinni," ütles presidendilt teenetemärgi pälvinud ETV kauaaegne režissöör Maire Radsin.

Radsin meenutas oma pikka telekarjääri ja tõi välja, et selle aja jooksul on kogunenud suur hulk väga positiivseid emotsioone. "Olen väga rõõmus, et alustasime omal ajal Vahur Kersnaga saadet "Pealtnägija", mis on osutunud väga õigeks valikuks. Toredal hulgal on tehtud portreesaateid Eesti inimestest. Telekarjääri algusest meenub mulle, kuidas me Urmas Otiga võtsime Enn Eesmaalt üle "Estraaditähestiku" saate tegemise, saime Ennult selle saate päranduseks, ja kuidas Urmas oskas kasvõi läbi seina minna, et vajalik intervjuu kätte saada," muheles Radsin.

Karjääri jooksul on Radsin kokku puutunud erakordselt töökate ja armsate kolleegidega, kellelt igaühelt on midagi olnud õppida. "Kõik need kohtumised on kaasa toonud inimlikku tarkust."

Praegu tegeleb Radsin jätkuvalt saatega "Plekktrumm", mille režissöör on ta olnud esimesest saatest alates. "Samuti läheb juba 15. hooaeg saatesarja "Eesti mäng" režissöörina, mille juures olen ka algusest peale olnud. Viimased neli hooaega olen teinud kirjandusministeeriumi saadet ja presidendi raamatuklubi, samuti venekeelset magasini "Horisont" ja üle nädala AK saadet "Nädal".

"Tegevusi mul jagub," muheles Radsin. ""Saatus on mind väga hoidnud ja kinkinud mulle erakordsed kolleegid, keda ma tunnen läbi ja lõhki."