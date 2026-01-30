X!

Teenetemärgi pälvinud Kersti Inno: suur ja sügav tänutunne valdab mind

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Klassikaraadio pikaaegne toimetaja Kersti Inno ütles ERR-ile antud intervjuus, et seda uskumatut uudist kuuldes on tema sees ainult suur tänutunne. Inno sõnul on Eesti Raadio siiani tema ainuke töökoht, millele ta on jäägitult pühendunud.

"Just hetk tagasi helistas mulle Rakverest tuttav, kes ütles mulle sellise uskumatu uudise ja mina küsisin, et kust sa seda kuulsid, kas mõnest naljanurgast ja tema ütles, et ei, ta uudistest luges," rõõmustas presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Klassikaraadio kauaaegne toimetaja Kersti Inno.

Inno sõnul tal seda uudist kuuldes süda lausa hüppas sees. "See on ju nii positiivne uudis," tõdes Inno.

Inno sõnul sai ta sellise auväärse tunnustuse ilmselt pika ja pühendunud töö eest Klassikaraadios. "Eesti Raadio on ju olnud minu ainuke töökoht, ja seda on vast märgatud. Teen ju praegugi Klassikaraadios soovikontserte ja ülekandeid," sõnas Inno, kel peagi täitub raadtöös 50 aastat. "Ametlikult tulin tööle 1977. aastal, aga juba aasta varem tulin asendajaks."

Inno veel ei tea, kuidas seda suurt sündmust tähistada, sest hetkel tuleb veel selle suure uudisega harjuda. "Nii suur tänutunne on sees, ainult puhas õnn ja rõõm," rõõmustas Inno.

Toimetaja: Annika Remmel

