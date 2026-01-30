X!

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

Tele
Presidendi teenetemärgi saanud ajakirjanik ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts
Vaata galeriid
16 pilti
Tele

President Alar Karis tunnustas teenetemärgiga Vikerraadio peatoimetajat Janek Lutsu, raadioajakirjanik Arp Müllerit, Klassikaraadio muusikatoimetajat Kersti Innot ja ETV režissöör Maire Radsinit.

Teenetemärgiga avaldas president Alar Karis tunnustust ajakirjanikele, kelle töö ja loov lähenemine on rikastanud Eesti meediaruumi. 

Ajakirjanik ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts, pikaaegne Klassikaraadio vastutav toimetaja Kersti Inno ja Eesti Rahvusringhäälingu staažikas telerežissöör Maire Radsin pälvisid Valgetähe IV klassi ning raadioajakirjanik ja päevapoliitiliste saadete saatejuht Arp Müller-Mölder Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis ka endine "Aktuaalse kaamera" toimetaja Tiina Jaakson.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

29.01

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

08:09

Vikerraadio kuulajate lemmikuim kirjanduslik naaber on õpetaja Laur

28.01

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

15:06

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

29.01

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

12:04

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd astub lavale koos Anne Veskiga

15:24

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

28.01

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

27.01

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

13:57

Teenetemärgi pälvinud ETV režissöör Maire Radsin: saatus on mind hoidnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo