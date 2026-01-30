Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

Teenetemärgiga avaldas president Alar Karis tunnustust ajakirjanikele, kelle töö ja loov lähenemine on rikastanud Eesti meediaruumi.

Ajakirjanik ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts, pikaaegne Klassikaraadio vastutav toimetaja Kersti Inno ja Eesti Rahvusringhäälingu staažikas telerežissöör Maire Radsin pälvisid Valgetähe IV klassi ning raadioajakirjanik ja päevapoliitiliste saadete saatejuht Arp Müller-Mölder Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis ka endine "Aktuaalse kaamera" toimetaja Tiina Jaakson.