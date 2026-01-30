Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

Presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud raadioajakirjanik Arp Müller ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et millegipärast oli tal hommikul selline tunne, et midagi juhtub ja tal tuleb kaamera ette astuda.

"Teenetemärk suure üllatusena ei tulnud. Mõtlesin täna hommikul kodus, kas ajada habe ära või mitte, aga ajasin ikka ära, sest äkki tuleb mõne kaamera ette astuda. Ma ei tea, kust see tunne tuli, mitte keegi mitte midagi mulle ei vihjanud," nentis Arp Müller.

Mülleri lemmiksaade on "Külaelu". "Kord kuus pääsen raadiomajast välja, sõidan nende inimeste juurde, kes elavad kusagil Eesti maapiirkondades ning teevad põllu- ja metsatööd. Nende mõtted ja sõnad kõlavad Eesti ajakirjanduses ja rahvusringhäälingus liiga harva. Mulle meeldivad kohtumised nendega ja kõige rohkem meeldib mulle nende inimeste rõõme ja muresid vahendada Eesti inimestele."

Mülleri sõnul on Eesti inimesed eluterved ja Eesti maainimesed elavad üldiselt hästi.