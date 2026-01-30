X!

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

Vikerraadio
Foto: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud ajakirjanik ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tunnustus tuli talle suure üllatusena, sest enda sõnul on ta aumärkide saamiseks veel liiga noor. Luts tõdes, et ilma raadiota ei suuda ta aga enam elada.

"Ma ei oska midagi öelda. Aitäh! See on mulle küll suur üllatus. Ma ei ole veel nii vana, et peaks aumärke saama. Ju see on tunnustus pigem neile meeskondadele, kellega ma olen koos töötanud ja täna ka koos töötan," sõnas peatoimetaja ja ajakirjanik Janek Luts.

Luts on pidanud ka teisi ameteid, aga ikka raadiosse tagasi tulnud. "Viis aastat pidasin teist ametit, aga üle 30 aasta on raadiotööd tehtud ja ma ei oska enam ilma raadiota elada. See mulle väga ei meeldi, kui pilti näidatakse," muheles Luts.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

29.01

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

08:09

Vikerraadio kuulajate lemmikuim kirjanduslik naaber on õpetaja Laur

28.01

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

15:06

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

29.01

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

12:04

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd astub lavale koos Anne Veskiga

15:24

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

28.01

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

27.01

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

13:57

Teenetemärgi pälvinud ETV režissöör Maire Radsin: saatus on mind hoidnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo