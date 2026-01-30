Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud ajakirjanik ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tunnustus tuli talle suure üllatusena, sest enda sõnul on ta aumärkide saamiseks veel liiga noor. Luts tõdes, et ilma raadiota ei suuda ta aga enam elada.

"Ma ei oska midagi öelda. Aitäh! See on mulle küll suur üllatus. Ma ei ole veel nii vana, et peaks aumärke saama. Ju see on tunnustus pigem neile meeskondadele, kellega ma olen koos töötanud ja täna ka koos töötan," sõnas peatoimetaja ja ajakirjanik Janek Luts.

Luts on pidanud ka teisi ameteid, aga ikka raadiosse tagasi tulnud. "Viis aastat pidasin teist ametit, aga üle 30 aasta on raadiotööd tehtud ja ma ei oska enam ilma raadiota elada. See mulle väga ei meeldi, kui pilti näidatakse," muheles Luts.