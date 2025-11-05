Saaremaal loomaaeda pidav Risto Ränk: see on eluaegne projekt

Saaremaal tuhandepealise loomaaia loonud Risto Ränk peab oma loomaaia pidamist eluaegseks projektiks, mis ei ole tavapärane töö, vaid pigem elustiil.

Kolm suve tagasi asutasid elukaaslased Mirge Arge ja Risto Ränk Saaremaale loomaaia. Oma teekonda on nad jaganud muu hulgas ETV-s jooksnud saatesarjas "Saaremaal on zoo", mille teine hooaeg peagi ekraanidele jõuab.

"Ringvaatele" antud intervjuus rääkisid Arge ja Ränk, et loomad on neid mõlemaid juba maast madalast huvitanud – Arge unistas veterinaariks saamisest, Ränk on alati tahtnud loomaaeda tööle minna. Oma esimesed loomad võtsid nad koroonapandeemia ajal.

"Oli vaja talus midagi teha ja sinna kõrvale tekkis Mirge, kes on samasugune hull nagu mina. Ja kuna temale meeldib paberimajandus ja minule meeldib teha, siis see komplekt töötab hästi," rääkis Ränk.

Esialgu pidasid nad talu vaid enda jaoks. Oma tegemisi jagasid nad ka Youtube'is. Ühel hetkel hakkasid vaatajad teada andma, et nad tahavad saarlastele külla minna. Seaduseandlust uurima asudes selgus, et piletite müümiseks peavad Ränk ja Arge oma talu loomaaiana registreerima.

"Ja siis me küsisime, et mis te arvate, kas teeme siis suurelt. Siis sealt tuli kommentaare, et tehke-tehke. Meil oli endal indu nii palju, et kui neid kommentaare oli juba kolm, siis otsustasime, et teeme ära," naeris Ränk.

Tänaseks elab Saaremaa loomaaias ligikaudu tuhat looma. Paratamatult tuleb rinda pista nii surmade kui ka keeruliste tervislike olukordadega. Näiteks näeb saatesarja uuel hooajal, kuidas loomaaednikud ühe oma leemuri elu eest võitlevad.

"Meil on õnneks jube hea veterinaar Heli Säre, kes ei karda mitte midagi. Tema ainus mõte on, et kuidas loom ellu jääks. Mitte, et kuidas see tema piin lõpetada, vaid kuidas me saaksime teha niimoodi, et ta jääks ellu," lausus Arge.

"Ta andis sellele leemurile elulootust üks protsent lihtsalt sellepärast, et meil oleks lootust. Aga see loom on elus ja täiesti terve," lisas Ränk. "Me ei anna alla. Kümme korda mõistlikum oleks see leemur teise ilma saata, sest see ravikulu, mis sealt tuleb, on kümne leemuri hind, aga nad on meie loomad ja meil on enda suhe nendega. Me teeme kõik, mis võimalik."

Ka tulevikuks on neil on mitmeid plaane – näiteks unistab Ränk kaelkirjakust. Oma loomaaeda soovivad nad pidada elu lõpuni. "See on eluaegne projekt," rõhutas Ränk. "See ei ole töö ega midagi muud, see on ikkagi elustiili küsimus. Me ei ole kordagi kahetsenud."