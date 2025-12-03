X!

Disainer: paberkotist valmivad kiirelt ja lihtsalt ruumilised jõulutähed

Foto: ERR
Disainer ja käsitööõpetaja Anna Lutter õpetas "Terevisioonis" meisterdama trendikaid ruumilisi jõulutähti, mis valmivad üllatavalt lihtsalt ja kiirelt ning mille tegemiseks läheb tarvis vaid paberkotte, kääre ja liimipüstolit.

"Vaatasin Instagramis ringi ja juba kolm viimast aastat on väga populaarsed ruumilised jõulutähed," ütles disainer ja käsitööõpetaja Anna Lutter.

Lutteri sõnul vaatab ta tihti Instagramis lahedaid meisterdamisvideosid, aga kui hakkad neid päriselt järgi tegema, siis need väga paljudel juhtudel välja ei tule. "Aga ruumiliste jõulutähtede tegemine reaalselt ka toimib ja see on ka põhjus, miks see Instagramis juba kolm aastat nii populaarne on olnud."

Väikese jõulutähe tegemiseks võiks võtta kümme-kaksteist väikest paberkotti ja suure jaoks kaksteist suurt paberkotti.

Esimese asjana tuleb kõikidest paberkottidest mingi kuju välja lõigata. "Nagu paberist lumehelveste väljalõikamisel vanasti tehti. Kujundi väljamõtlemisel võib suhteliselt loovalt läheneda ja vaadata, mis välja tuleb. Iga kott peab olema sama lõikega," juhendas Lutter.

Ühele kotile lõikad sobiva kuju valmis ja selle järgi lõikad ka teistest kottidest sama kuju välja. "Koti alumise osa peab terveks jätma," lisas Lutter. "Koti liimid liimipüstoliga T-tähe kujuliselt üksteise külge kinni."

Jõulutähele saab soovi korral markeriga peale joonistada, tulukesed külge riputada või augurauaga augukesed teha.

Lahti tõmmatud jõulutäht tuleb kirjaklambriga kinnitada. "Kui jõulud läbi, võtad klambri ära, paned tähe kokku ja saad järgmisel aastal jälle kasutada," nentis Lutter.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Juhan Kilumets

