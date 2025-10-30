Heegeldamisentusiast: see maandab stressi ja leevendab depressiooni

Heegeldamisentusiast Eke Allikvere rääkis "Ringvaates", et vaimustus mõned aastad tagasi heegeldamisest niivõrd, et õpetas ka oma sõbrad heegeldama ja korraldab bändikaaslastele käsitööõhtuid. Allikvere sõnul on tal elu jooksul olnud vaimse tervisega probleeme ning heegeldamine maandab stressi ja leevendab depressiooni.

"Konnamütsid on üliarmsad ja ka meie generatsiooni eeskuju ja kangelane Greta Thunberg kannab konnamütsi, see on saanud tema vastupanusümboliks," selgitas heegeldamisentusiast Eke Allikvere.

Kui Allikvere heegeldas oma esimese konnamütsi ja seda kandis, tulid paljud inimesed tema juurde mütsi kiitma. "Sellest ma sain aimu, et see on lihtne väike asi, mida ma saan heegeldada, ja mis inimestele meeldib."

Tema heegeldamisarmastus sai alguse aga rottidest, kellele ta heegeldas pehmeid pesasid. "Ma olen kogu aeg olnud ümbritsetud inimestest, kes teevad käsitööd. Emal on alati mingi käsitöö käes, ta andis mulle juba algkooli ajal heegeldamist proovida, aga väga vaimustunud ma sellest siis ei olnud," meenutas Allikvere. "Vaimustus tuli mõned aastad tagasi."

Heegeldamisel on Allikvere jaoks hoopis suurem tähendus. "Mul on elu jooksul olnud vaimse tervisega probleeme, see on teema, millega ma olen palju võidelnud, otsinud erinevaid lahendusi. Heegeldamine on väga stressi maandav ja depressiooni leevendav tegevus," tõdes ta.

Allikvere on õpetanud ka oma sõpru heegeldama ning oma bändiga teeb ta lausa käsitööõhtuid.

Eraldi on tal kast poolikute tööde jaoks, mida on tal väga palju. "Üliharva kasutan ma uuena ostetud lõnga, tavaliselt ostan ma lõnga taaskasutuspoodidest, kus on palju odavam. Kuna ma olen Tiktokis postitanud, et ma heegeldan, siis inimesed on võtnud minuga ühendust ja andnud mulle tasuta lõnga, mida nad ise enam ei vaja," on Allikvere tänulik.