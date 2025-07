Surfilaudade meister Siim Aunison: iga laine on ainulaadne

Surfilaudade meister Siim Aunison leiab, et surfamine on palju enamat kui sport – see ühendab endas eneseväljenduse, kunsti, teaduse ja meditatiivse kogemuse.

"Ma ei tea, mida see teiste inimeste jaoks tähendab, aga kuna mina teen surfilaudu, siis minu jaoks on see nii eneväljendus, kunst, teadus ja samal ajal ka sport ning meditatsioon. Kui muidu räägitakse sulle, et kui tahad maha rahuneda, siis mine metsa jalutama, siis merreminekuga on täpselt sama teema," rääks Aunison "R2 hommikus!".

Enne surfini jõudmist tegeles Aunison professionaalselt lumelauaspordiga. Surfamise juurde jõudis ta pandeemia ajal ning laudade valmistamise algus oli seotud huvist käsitöö ja vormiloomise vastu.

"Paljud minu teised sõbrad surfasid Eestis ja ma mõtlesin, et ma proovin ka. Ostsin endale kalipso, laenasin laua ja olin kohe hooked (sisse võetud - toim), et selline äge väljund. Laudade tegemise juurde jõudsin lihtsalt puhtast huvist. Ma olen alati olnud käeliselt osav, mulle meeldib käsitsi asju teha. Kui ma lauaga sõitsin, ehitasin samal ajal lumelauaparke, ehk selline kujude, vormide loomine on olnud ka osa minu elust. Ja siis puhtast huvist viis aastat tagasi tegin enda esimese laua ja niimoodi on see vaikselt arenenud," meenutas ta.

Aunison kasutab laudade valmistamisel penoplasti, mille katab käsitsi klaasriide või süsiniktugevduskiududega. Iga lauameistri stiil on eristuv ja võrreldav kunstniku omaga. Aunison rõhutas, et kvaliteetsed käsitöölauad on oluliselt vastupidavamad ja parema sooritusvõimega kui masstoodetud analoogid.

"Kindlasti on suur vahe, kas sa sõidad pehmete paksude laudadega või sa sõidad lauaga, mis on valmistatud klaasriidest. Samamoodi kui sa ostad Temu toote versus korraliku toote, siis seal on ka vahe. Näevad samasugused välja, aga toimivad erinevalt."

Tänavune surfihooaeg on olnud keeruline. "Ilm on meil on olnud üsna kesine, tormine, tuuline. Et laine tuleks Eestisse, peab tuul olema õigest nurgast. Kahjuks ei ole sel suvel väga hea surfihooaeg olnud. Ka talv oli tegelikult üsna kesine," nentis ta.

Aunisoni sõnul pole ükski laine kunagi täpselt samasugune ning see muudab iga surfikogemuse kordumatuks. Just see ettearvamatus ja avastamisrõõm teeb surfamise tema jaoks köitvaks. "Igas kohas on omamoodi laine, mis võib erinevatel päevadel sarnane olla, aga lõppude lõpuks mitte ükski laine pole täpselt samasugune," rõhutas ta. "Sa vaatad ennustust ja näed, et oh-oh, midagi on tulekul, vaatad, et näitab kaht meetrit, aga milline see laine lõpuks on, sa ei tea enne, kui sa sinna kohale lähed. Jõuad kohale ja saad üllatuse. Vahel saad tünga, aga vahel on vastupidi täiesti imeline."