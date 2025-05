Laulja Anett maandab pingeid käsitööga: mis iganes mõte pähe tuleb, püüan selle ära teostada

Laulja Anett Kulbin ehk Anett on valmis saanud oma klaassõrmuste kollektsiooni, mis on inspireeritud singlist "Glass Half Full". Klaassõrmused sündisid koostöös klaasikunstnik Raili Veldiga, kelle töötoas Kulbin perega sünnipäeva tähistamas käis.

"See oli ülilahe kogemus, sest siin on nii palju värve ja mõte läks kohe tööle. Kuna ma teadsin kohe, kui me siin töötoas olime, et mul on varsti tulemas lugu "Glass Half Full", siis mulle tundus, et see võiks olla hästi tore väike meeldetuletus iseendale," meenutas ta "Ringvaates" idee sündi.

Kulbini jaoks kannavad ehted edasi mälestusi ja tähendusi. ""Glass Half Full" väike sõrmus tuletab meelde püüda rohkem enda ümber neid positiivseid hetki märgata," avas ta.

Klaasikunstnik Raili Velt tunnistas, et Kulbini idee klaassõrmuste kollektsioon teha ehmatas ta esialgu ära. "Aga seda ma Anetile ei öelnud, sest see tundus selline ambitsioonikas. Aga ta on nii särtsakas ja teotahteline, et teeme, kõik on tehtav. Sellepärast võtsime mõtte, et teeme siis ära."

Sõrmuste tegemine ei ole aga kõige lihtsamate killast. "Esimest korda kui ma proovisin sõrmusevardaga ühe sõrmuse teha, siis seda sõrmust ma ei ole kordagi kandnud," naeris muusik. "See on ikkagi üsna keeruline, nõuab nii tohutult keskendumist ja seda, et sa pead mõlema käega samaaegselt töötama."

Sõrmused ei ole Kulbini esimene käsitöökatsetus. Ka fännitooteid on ta varem oma kätega meisterdanud.

"Ma arvan, et see algas minu esimese plaadiga, kui me tegime re-disain fännitooteid, mis põhinesid kaheksal sinisel jakil, mille leidsime väga väiksest Rakvere kaltsukast. Ma lasin neile iga loo pealkirja masinaga peale tikkida. Tahtsin ise ka midagi lisada, et oleks personaalsem, ja kuna ma olin just hakanud pärltikandeid tegema ja katsetama, siis ma lisasin need sinna. Sealt sai see algus mõnusalt tehtud," meenutas ta.

Nüüd teeb ta endale riideid ning on ka mütsikollektsiooni valmis heegeldanud. "Mis iganes mõte pähe tuleb, ma püüan selle ära teostada. Ma tean alati, et kui see ei tule välja, siis ei tule välja, ainult mul on sellest pärast kaotada. Kuidagi pingevaba tegemine," märkis laulja.