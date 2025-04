Maiusemeister Marion Undusk: kommide ilu sai minust lõpuks võitu

"Mul on kogu aeg uuenduslikud mõtted peas. Ma ei suuda olla ühtki päeva nii, et ma ei mõtle mingeid uusi võimalusi välja," sõnas lavastuskunstnik ja Hullu Siili maiustuste looja Marion Undusk.

"Kommid on mind veedelnud elu aeg. Suhkrukeemia on mulle elu aeg meeldinud, aga ma pole kunagi julgenud komme teha. Nüüd julgen," tõdes Undusk.

Mõnusate kummikommide tegemine on Unduski sõnul väga lihtne. Ühte anumasse panna 125 milliliitrit vett ja 30 grammi želatiini ning jätta seisma. Teise anumasse panna 100 milliliitrit vett ja 250 grammi suhkrut ning lasta pliidi peal keema. Soovi korral võib veel lisada natuke sidrunhapet, mis teeb kommi hapukaks.

"Ainus asi, mida kodudes pole ja mida selle jaoks vaja läheb, on suhkrutermomeeter," täpsustas Undusk.

Kui suhkur on pliidil siirupiks keenud, võib želatiinisegu sisse kallata. Iga kommi sisse paneb Undusk natuke ka soola. Vormi sees tuleks kummikomme enne väljavõtmist hoida vähemalt 12 tundi.

"Minu suhtumine suhkrusse on vastuoluline. Ma hoidsin ennast aastaid tagasi just selle tervislikkuse aspekti pärast, aga siis kuidagi see kommi ilu sai minust võitu. Ma mõtlesingi, et teen komme selleks, et oleks võimalik neid tähtpäevadel süüa ja kinkida. Neid ei pea ju iga päev hommikust õhtuni sisse ajama. See komm on valminud sinu enda köögis, sa vähemalt tead, kust see komm pärit on," nentis Undusk.

Kommivormideks sobivad kõik kuumakindlad vormid. "Silikoonist jääkuubikuvorme on kõige lihtsam kasutada."

"Varem tegin ka küpsised, aga nüüd teen komme, millel on inimeste pildid peal."

Unduski sõnul meeldib talle just eritellimusi teha. "Lihtsalt kiloga asja ma üldse ei tee, see ei huvita mind."

Unduski pere elab Vasalemmas. "Ostsime selle maja ja võtmed saime kätte viis aastat ja neli kuud tagasi. Lootsime naiivselt, et saame siin sees elada ja hakata otsast vaikselt tegema. Esimese asjana avastasime, et vamm on majas sees. Elasime karavanis esimesed kolme suve. Kolmandal sügisel kolisime sisse, nii et seinad puhusid tuult läbi. Oli väga külm ja ebameeldiv. Praegu on juba väga hästi, kuigi kõik on endiselt pooleli. Köök on olemas, mis on minu jaoks peamine prioriteet," tõdes Undusk.