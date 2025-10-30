"Terevisioonis" valmis magusalt maitsev kartulitort

Saaremaa ja Muhu toidufestivali korraldaja Angela Nairis valmistas "Terevisioonis" 1903. aastal loodud retsepti järgi kartuli ehk tuhlise torti, mis maitseb nagu puding.

Novembri alguses toimub Muhus ja Saaremaal üritus Kena Keretäis, mis pakub võimalust saada mõnus kõhutäis saarlase ja muhulase kodus.

"Retsept pärineb 1903. aastast ja selle otsis välja Võhma küla perenaine Liisa, mida ta on natuke tuuninud, sest tordi sisse läheb ka sidrun. Omal ajal kasutati sidruni asemel põhjamaist sidrunit ehk ebaküdooniat," selgitas kodukokk ja ürituse Kena Keretäis korraldaja Angela Nairis.

Tuhlis on kartul ja koorega kartul on mundris tuhlis. "Runnakas on natuke väiksemad koorega kartulid," tõdes Nairis.

Tuhlise tordi jaoks läheb vaja viit muna, munakollased tuleb valgetest eraldada ja munakollased 150 grammi suhkruga kergelt vahtu ajada. Munavalge võiks vahustada nii tugevaks vahuks, et kausi saab ümber keerata. Koorega kartulid ära keeta ja maha lasta jahtuda. "Seejärel tuleb kartulid ära koorida ja peenikese riiviga ära riivida, riivitud kartulit võiks olla 250 grammi ehk kolm keskmist kartulit," juhendas kodukokk.

Riivitud kartul segada vahtu aetud munakollastega, riivida sisse sidrunikoort ja sisse pigistada ka ühe sidruni mahl.

Kõige viimasena segatakse õrnalt sisse munavalgevaht. Valminud segu valada küpsetuspaberiga vooderdatud ahjuvormi.

Katte valmistamiseks määrida küpsetuspaberi peale hapukoor, lusikaga natuke laiali ajada ja selle peale panna teine küpsetuspaber. "Niimoodi tõmbad niiskust välja, viie minuti pärast vahetad paberi välja ja seejärel määrid hapukoore noaga tordile," juhendas Nairis. "Lisasin veel pistaatsiapuru, jõhvikaid ja lilleõisi."