Raag: kui neljandale korrusele kõndimine ajab hingeldama, hakkab kelluke helisema

Enda füüsilise tervise pihtide vahele võtnud poliitik ja filmimees Ilmar Raag rääkis "Ringvaates", et kui veel viis aastat tagasi suutis ta teha täpselt samu asju, mida 20-aastaselt, siis vanemaks saades kipub vorm kiiremini kaduma.

Esmaspäeval alustas ETV-s tõsielusari "Tippvormi(s)". Uues eksperimendisaates alustavad kümme kesise füüsisega inimest rasket teekonda täis higi ja pisaraid, et ületada oma võimete piire erinevatel väljakutsetel. Nende eesmärk on kolme kuuga oma vormi parandada.

Iseseisvalt on samasuguse teekonna ette võtnud poliitik ja filmimees Ilmar Raag. "See on see, kui sa kõnnid neljandale korrusele ja sinna jõudes avastad, et sa hingeldad. Ja siis sa mõtled, et see on piisav kellukene, mis hakkab helisema," rääkis Raag "Ringvaates", miks otsustas oma füüsilise tervise taas kätte võtta.

"Mulle tuli meelde film "Malev", mille stsenaariumit aitasin natukene välja mõelda. Seal oli minu jaoks üks geniaalne stseen, kus eestlased seisavad vastamisi saksa vaenuväega ja siis ühel hetkel tormavad nad kõik vaenlase poole, jooksevad oma turviste, mõõkade ja kilpidega. Kui nad sakslasteni jõuavad, on neil toss väljas," kirjeldas ta. "Missioonieelsetel väljaõpetel – ma olen kolmel missioonil käinud – olen alati sama asja tundnud, et kõige hirmsam võiks olla see, kui sul on järsku vaja hästi palju joosta ja sul lihtsalt ei ole jõudu. See tekitab meeletut hirmu, vähemalt mulle. Ma teen sporti kuni surmani."

Raagi eesmärk ei ole saada suureks musklimeheks, vaid ta peab tähtsaks seda, et ta jõuab liikuda ja oma asjad ära teha.

"Kaitseliidus olen näinud seda, kuidas mehed tulevad täis hirmsat tahtmist reede õhtul nädalavahetuse õppusele, nädalavahetuse sõjamehed nagu me mõnikord oleme. Laupäeval on järsku vaja metsas mitu kilomeetrit suur seljakott seljas käia. Kõige hullem on see, et ühel õppusel meil oli kümme reaalmeditsiini juhtumit, kus inimesed väsisid ära, jalad ei hoidnud enam mehi üleval, põlved vajusid läbi. Lihtsalt sellepärast, et nad ei olnud füüsiliselt enam valmis neid ülesandeid täitma. Kadu oli kümme protsenti," kirjeldas ta.

Oma vormi peab Raag keskpäraseks. "Veel viis aastat tagasi, enne kui ma viimati missioonil käisin, suutsin ma teha täpselt samu asju, mida suutsin teha 20-aastaselt. Aga mida vanemaks sa saad, seda kiiremini see kõik kaob ära. Praeguseks hetkeks arvan, et ma olen ikkagi keskmine Eesti mees, võib-olla isegi halvem."

Selleks, et siht ei kaoks, on Raag endale appi kutsunud treeneri. Samuti on ta otsustanud oma teekonda ühismeedias jagada. "Ma saan ju avalikkuse käes peksa, kui ma ei tee neid kätekõverdusi ära," muigas ta. "Ma ütlesin treener Enelile, et ma tahan olla vähemalt kahevanuseastme võrra noorem. Mind ei huvita, mis on see norm omavanuste seas, aga ma tahaksin spordi mõttes vähemalt 45-aastane olla."