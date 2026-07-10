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Ilmar Raag: sarja öövõtte Ukrainas katkestas ballistiliste rakettide oht

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Ukrainas uut põnevussarja filminud režissöör Ilmar Raag rääkis "Ringvaates", et Ukrainas tehakse praegu palju filme, enamus teatreid töötavad ja löövad publikurekordeid. Raag meenutas üht öövõtet Janukovõtši korruptsioonilossis, kus pidi võtte kiiresti lõpetama, sest ballistilised raketid olid sinnapoole lendamas.

Juunis lõppesid Ukrainas põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted ja 6. juulil jätkati võtetega Eestis.

"Sarja tegevus algab sellest, kui kusagil Eestis leitakse 2021. aastal metsast ühe noore naise laip ja kui asja hakatakse uurima, viib see tegevuse 1990. aastatesse, kui Eestisse saabus üks mõrtsukas Ukrainast. Tegevus läheb edasi ka Ukrainasse, kus see mees peab elama nende mõtetega, mis tal on Eestis elamise perioodist jäänud. Ta peab ühtaegu tegelema oma armastuse ja lunastuse otsimisega," tutvustas režissöör Ilmar Raag sarja "Tüdruk Tallinnast", mille võtted toimusid Kiievi lähistel.

Piret Kalda kehastab laboritöötajat, kes laiba tuvastamisega tegeleb.

Raagi sõnul tehakse Ukrainas praegu päris palju filme. "Enamus teatreid töötab ja löövad publikurekordeid. Kultuuris elamine on omamoodi vastupanuvorm. Kui venelased ütlevad, et Ukraina tuleb denatsifitseerida, siis tegelikult tähendab see, et nad tahavad Ukrainat venestada ja kõike ukrainapärast ära kaotada. Seetõttu on ukrainakeelne kultuur see, mida väga tahetakse alles hoida," tõi Raag välja.

Kalda meenutas, et Ukrainas olles jälgis ta kohalikke, kuidas nemad õhuhäire ajal käituvad. "Ma panin mitu korda tähele, et kõik külalised hakkavad minema, aga hotellitöötajad istuvad rahulikult," meenutas Kalda.

"See on asi, millest võib rääkida natuke naerulsui ja samal ajal on olemas ka teine pool. Naerune pool on näiteks see, mida rääkis üks ukraina meesnäitleja, kellel on tavaks koos naisega istuda autosse, võtta kaasa magamiskott ja sõita maa-alusesse parklasse sel ööl, kui teatakse, et järjekordne rünnak on tulemas ja seejärel seal parklas rahulikult magada. Nüüd on sarja ukraina võttemeeskond Eestis ja kui Ukrainas on olnud raketirünnak, siis nad on kõik siin öö läbi üleval istunud ja suhelnud kodustega, et kas kõik on korras," tõi Raag välja.

Režissöör meenutas filmimist Janukovõtši korruptsioonilossis, mis oli musta raha eest ehitatud. "Tohutu suur loss. Oli öövõte ja mingil ajal tuleb režissööri esimene assistent minu juurde ja ütleb, et mõtle, mis võtteid sa tahad siin veel teha, meil on umbes tund aega, sest anti järjekordse rünnaku hoiatus, ballistilised raketid on kohe välja lendamas ja me peame minema varjendisse," meenutas Raag.

Sarjal on kuus osa.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Debora Saarnak

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