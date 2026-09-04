Holger Marjamaa: mulle pole ka külmetava muusiku tunne võõras

Pianist Holger Marjamaa rääkis "Ringvaates", et oma unistustele peab järele minema ja ta ei taha oma elus midagi kahetseda. Marjamaa sõnul on talle tuttavad ka külmetava muusiku kannatused, kuid kui muusik teenib oma publikut, hakkab väga palju ilusat juhtuma.

"Ma olen alati nii väga armastanud muusikat ja võib-olla see kiirgab minust siis välja ka," sõnas pianist Holger Marjamaa, kes üsna varsti jagab Eestis lava kümnekordse Grammy laureaadi vokaalmuusika fenomeniga Take 6.

"Mind on elu päris palju õnnistanud ja mul on päris mitu hetke olnud, kus ma mõtlen, et ma olengi nende inimestega laval, kes on mind nii väga inspireerinud. See tunne on aukartustäratav, aga samas nii kihvt on luua inimesega, kes on sinu muusikalist kõrva harinud läbi plaatide," tõi pianist välja.

Marjamaa sõnul tuleb neil uuel albumil "Rhapsody" ka ühine lugu välja.

Marjamaa, kes jagab oma elu juba aastaid Euroopa ja USA lavade vahel, jõudis esimest korda Ameerikasse 18-aastaselt. 22-aastaselt läks ta õppima Manhattan School of Music kooli. "See oli hea viis, kuidas saada Ameerikasse sisse. Sealt see kõik algas," meenutas Marjamaa.

Pianisti sõnul on tema elus olnud ka selliseid aegu, mida võiks nimetada külmetav kunstnik. "On olnud momente, kus olen ilma kütteta Washington Hightsi korteris enda toas ja mõtlen, et mul on viis pleedi ja ikka on külm. Seda olen tunda saanud küll, aga oma unistustele peab ju järele minema. Olen alati seda meelt olnud, et ma ei taha kahetseda midagi enda elus. Nüüd, 33-aastaselt. olen õppinud seda teekonda väga palju ka nautima ja tänu sellele on väga palju ilusat juhtunud."

"Holger on alati olnud peres selline, kes on kõigile suureks toeks ja suureks rõõmuks. Oleme teda kodus hüüdnud alati väikseks mõmmiks, beebiks või pässuks, ta on alati olnud sülelaps. Armastus on temas sees ja ta ei ole seda kaotanud, see on väga tähtis. Lapsena ta laulis väga hästi, käis ka rahvatantsus ja maalimas, huvialasid oli tal väga palju, aga talle meeldis esineda. Talle meeldis ka teistele oma rõõmu näidata," ütles Holgeri ema Kristiina Liivik.

Ema meenutas, et aastaid tagasi oli Holger nii noor, et teda ei lastud Soome muusikafestivalil PoriJazz ühte baari sisse, et koos maailmakuulsate muusikutega jämmida. "Siis aidati ta baari aknast sisse, Holger roomas lavale, mängis oma soolo ära ja roomas tagaaknast välja. Turvamehed lihtsalt kehitasid õlgu ja ütlesid, et hea küll," muheles ema.

Majanduslikult läks elu kindlamaks 2018. aastal, kui ta hakkas tuuritama Grammyga pärjatud trompetist Chris Bottiga. "Minu jaoks on hästi oluline emotsionaalne side muusika ja muusikuga, kellega lava jagada ja tänu sellele ka need kontaktid tekivad. Hästi tähtis on muusikul see, et ta ei teeni mitte ennast, vaid oma publikut. Kui muusika on esikohal, siis saab väga palju ilusat juhtuda. "

Samas on muusiku sõnul kogu aeg mööda maailma tuuritada kohutavalt kurnav. "Kõige suurem soov oli mul enda muusikat teha, igat nooti laval mängida nii, nagu ma südames tunnen. See oli ka põhjus, miks ma Chrisi bändist ära läksin," tõi Marjamaa välja.