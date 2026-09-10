Tuuli Muistna: kümme aastat ei suutnud me pere venna enesetapust rääkida

Algatuse Oled oluline looja Tuuli Muistna rääkis "Ringvaates", et ei suutnud oma lähedastega kümme aastat venna enesetapust rääkida ja tõdes, et oli perioode, kui ta tohutult igatses oma venda ja perioode, kus sisemine viha venna teo vastu oli suur. Algatusega tahab ta anda jõudu ja lootust nendele, kellel praegu on elus raske.

"Ma olen depressiooni põdenud, aga suitsiidini ma ise oma mõtetega jõudnud ei ole," ütles Tuuli Muistna, kelle täiskasvanud vend tegi 18 aastat tagasi enesetapu.

"Mis põhjusel mu vend seda tegi, ma öelda ei oska," tõdes Muistna, kes oli sel ajal 13-aastane.

Muistna mäletab siiani väga selgelt seda hommikut, kui ta üles ärkas, ema toas ei olnud, ta läks välja ja nägi, et ema räägib venna isaga. "Mõlemal olid nutetud silmad peas ja ma sain kohe aru, et midagi on totaalselt valesti. Mäletan ka seda, et kooli tagasi läksin ma üsna ruttu."

"Mind mõjutas see ikkagi raskelt. Üritasin tol ajal oma kooliasjadega hakkama saada. Et jõuda sellesse kohta, et ma tulen "Ringvaatesse" sel teemal rääkima, on aega nõudnud. Esimesed 15 aastat olid ikkagi sellised, kus emotsioonid käisid nagu Ameerika mäed. Oli perioode, kui ma tohutult igatsesin oma venda ja perioode, kus mu sisemine viha tema vastu oli väga suur ja ma mõtlesin, et kust vend võttis selle julguse ja õiguse seda teha. Tänaseks päevaks ma olen sellega rahu teinud, et see oli tema otsus," nentis Muistna.

Muistna tegi särgi kirjaga "Oled oluline, sest sinu elu loeb!" ja kavatseb sellega maratonil joosta, et suitsiidi teemale tähelepanu tõmmata. "Ma lõin algatuse Oled oluline sellepärast, et tuua tähelepanu sellele, et väikses Eestis on suitsiidide arv liiga kõrge, me ei saa väikese riigina lubada nii palju suitsiide. Tahan anda ka jõudu ja lootust nendele, kellel on praegu elus raske," tõi Muistne välja.

Muistna meenutas, et viimati oma vennaga kohtudes solvus ta venna peale ja see on talle õpetanud, et kunagi ei tohi tüliga lahku minna, sest me keegi ei tea, mida toob järgmine hetk.

Kümme aastat ei räägitud nende peres venna suitsiidist. "Muudatus toimus siis, kui ma sain sellest stigmast lahti. Mul oli endal häbi sellest rääkida ja ma arvan, et paljudel lähedatel on sama teema, kuigi ei tohiks olla. Me ei saa pühkida neid inimesi lihtsalt vaiba alla ja teha nägu, et seda pole olnud. Teisalt ma kartsin teha haiget oma emale, vanaemale, onule ja teistele lähedastele, et tõmban selle teema jälle üles," selgitas Muistna.

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