Inger: peaksime teineteist rohkem märkama

Neljapäeval nägi ilmavalgust Ingeri uus lühialbum "Suwe", mis on inspireeritud nii suvest kui ka koosolemisest.

Selja taha jäänud suvi oli Ingerile väga toimekas – ta tuuritas mööda Eestit oma tiramisubussiga ning jõudis ka Kanadasse muusikat kirjutama. Viimane inspireeris teda taas inglise keeles muusikat kirjutama. Kanada reisilt tõi ta endaga Eestisse uue hingamisega.

"Nendest toredatest hetkedest ning pere ja lähedastega koos oldud hetkedest ongi see album sündinud. Sel albumil on kindlasti igatsustunnet, mida me kõik kogeme, kui suvi saab läbi ja hakkad jälle ootama," lausus ta.

Samuti on albumil olulisel kohal märkamine. Inger usub, et tänapäeva maailmas kipub enda ümber toimuva tähele panemine üha järjest ära kaduma.

"Mul oli esmaspäeval uskumatu kogemus, kui ma kohvikus oma tellimust ootasin. Üks teine inimene tuli veel oma tellimust ootama ja tekkis see olukord, kus sa naeratad võõrale inimesele. Ta tegi suu lahti ning ütles, et talle väga meeldib, mis muusikat ma teen. See tuli nii ootamatult. See on nii tore ja samal ajal tegi kohmetuks, et kuidas ma nüüd reageerin. Ta ei jäänud seal pidama, vaid ütles, et me eestlastena ütleme ja märkame väga vähe, nii et ma tundsin, et ma tahan seda öelda. See kuidagi puges mulle nii hinge," julgust ta oma mõtteid rohkem välja ütlema.