Daniel Levi Viinalass minikodust: see on koht, kus alati on möllu ja elu

Lapsepõlvekodust minimaketi teha lasknud Daniel Levi Viinalass rääkis "Ringvaates", et kodu on koht, kus alati on möllu ja elu ning seda on tema lapsepõlvekodus olnud kuhjaga. Minimaketi meisterdanud kunstnik Ebrahim Bakhshayeshi sõnul oli muusiku kodu meisterdamine tema jaoks väga tähendusrikas.

Tartus elaval maketimeister Ebrahimil on "Ringvaade" varemgi külas käinud, sest tema loodud minimajad on erakordselt detailsed. Nüüd aga võttis ta ette Daniel Levi Viinalassi Tartus Starkopfi tänaval asuva lapsepõlvekodu, sest muusik lasi uue albumi "Home Away From Home" kaanekujunduse jaoks oma lapsepõlvekodust teha täpse miniversiooni.

"Ma ei teagi, kas ma olen juba nii vana mees, et mingi nostalgia lööb minus välja. See aeg on vist käes, midagi pole teha, tuleb hakata nostalgitsema," sõnas Daniel Levi Viinalass.

"Kodu on koht, kus alati on möllu ja elu ja seda on siin olnud kuhjaga. Kunagi ma ei osanud seda võib-olla väärtustada, et siin on alati inimesi, kes tulevad, elavad, magavad, lähevad minema. Olid ka inimesed, kes vajasid lihtsalt öömaja ja mu vanemad võtsid mingiks ajaks enda juurde. Siiamaani mingid tudengid elavad siin. Sa teed uske lahti ja siis alles saad teada, kes majas on," muheles Viinalass.

Levi sõnul on ta just oma lapsepõlvekodus kirjutanud oma esimesed lood. "Esimesed katsetused ja klimberdused. Esimesed proovimised. Võib-olla just tänu sellele, et sain olla nii toetavas keskkonnas ma üldse julgesin oma lugusid inimestele mängida, ilma selleta ma arvan, et oleksin siiamaani kapimuusik," nentis Viinalass.

Muusik leidis TikTokis skrollides ühe kunstniku, kes tegi erinevatest Tartu kohtadest väga lahedaid minimakette ja see kunstnik oli Ebrahim. "See jäi mulle mingiteks aastateks kuklasse ja nüüd võtsin temaga ühendust. Ebrahim tuli siia, kohtus ka mu perega. Vaatas maja, tegi pilte ja läks siis nokitsema," meenutas Viinalass.

"Ma olen teinud firmadele palju maju, mis lähevad eelmüüki, aga see oli midagi muud. Ma armastan seda projekti. Mulle on tähendusrikkam teha midagi, mis kellelegi nii väga korda läheb," ütles kunstnik Ebrahim Bakhshayeshi.

Bakhshayeshi meenutas, et kui Daniel temaga ühendust võttis, oli tal ligi 40-kraadine palavik ja ta oli veidi segaduses, kes talle helistab.