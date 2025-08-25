Händler: näitusekoera edu algab kasvataja ja omaniku kodusest tööst

Oskari händler Sergei Pustovalov rääkis "Terevisioonis", et tegi enne näitust Oskariga vaid ühe trenni. Tavaliselt alustavad kasvatajad kutsikatega esimesi harjutusi umbes kahekuuselt. "Panevad natukeseks laua peale seisma ja natuke liiguvad. Kui koer saab esimesed vaktsiinid, saame trenniga alustada," selgitas ta.

Esimeses trennis teeb händler selgeks, millele koer kõige paremini reageeriv. Kuigi Oskarile meeldib ka toit väga, püüavad tema tähelepanu enim mänguasjad. "Mulle meeldib, kui aktiivne ta on, kui ta tahab mänguasjaga töötada," kiitis Pustovalov.

Händleri jaoks on kõige suurem väljakutse, kui koer ei taha koostööd teha. "See võib võtta rohkem kui nädala, et midagi leida. Ükskord näiteks ma ei teadnud näitusel, mida teha, sest koer ei reageerinud toidule, ei reageerinud mänguasjale. Lõpuks võtsin maast midagi ja ta reageeris selle peale. Kõik."

Enne händlerit peavad aga suure töö ära tegema ka koera omanik ja kasvataja. "See on kõige olulisem asi. Mina teen oma tööd, ma valmistan näitustele, aga iseloom tuleb kavatajalt ja omanikult, kuidas nad kodus töötavad."

Staffordshire'i bullterjer sobib Pustovalovi sõnul aktiivse elustiiliga inimestele ning diivanikoeraks see tõug ei sobi. "Aktiivne tõug, kes tahab töötada," rõhutas ta.

Seda, kas Oskar ka täiskasvanuna hea näitusekoer on, tuleb jooksvalt hinnata, märkis händler. "Aga minu jaoks tuleb ta õigete raamidega hea näitusekoer, aga muid asju peame ikka vaatama."