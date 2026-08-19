Zooloog: heades tingimustes võib kahest rotist aastaga saada 15 000 rotti

Zooloog Jaanus Remm rääkis saates "R2 hommik", et heades tingimustes võib kahest rotist ühe aastaga saada 15 000 rotti. Remmi sõnul suudab rott väga kiiresti sigida ja sigivuse saaks zooloogi sõnul alla viia, kui nende toitumistingimused ära võtta.

"Rotid on omnivoorid ja söövad kõike, mis vähegi süüa kõlbab ja väheke rohkemgi, pesukaussi, seepi, kõike, mida hammas võtab," sõnas zooloog Jaanus Remm.

"Rott on inimkaasleja, kes looduses ei levi. Inimene pakub talle varjupaika ja toitu. Rott suudab väga kiiresti sigida ja iga kahe kuu tagant võib ta saada pesakonna ja igas pesakonnas on kümme kuni viisteist poega. Heades tingimustes võib kahest rotist aastaga saada 15 000 rotti," ütles zooloog.

Sigivuse saaks zooloogi sõnul alla viia, kui nende toitumistingimused ära võtta. "Nende tapmine on üsna lootusetu. Sündivuse allaviimisega on lootust nende arvukust vähendada. Tuleks jälgida, et ei oleks laokil toitu, mille rott võib pessa viia," nentis Remm.

Mürgitamine on zooloogi sõnul väga keeruline teema. "Suvi on rottide jaoks kõige parem sigivusaeg ja suve lõpuks ongi nende hulk väga kõrge. Mürgitamine pole hea mõte, sest see on väga kole meetod. Kui mõelda, mida mürk ühe loomaga teeb, siis loomal tekivad sisemised verejooksud, tohutud valud, krambid, loom sureb kolm kuni kümme päeva," nentis Remm. "Pärast seda, kui rott on surnud mürgi kätte, on ta ohtlik ka järgmistele loomadele, nii meie lemmikloomadele kui ka kaitsealustele loomadele ja kõikidele teistele."

Üks põhjus, miks tänapäeval on rotte linnas palju rohkem kui vanasti on ka see, et meil pole enam linnatänavail hulkuvaid kodutuid kasse.

Lisaks toidunäppamisele rikuvad rotid ka kinnisvara, närivad seinte sisse auke, võivad närida läbi juhtmeid ja isegi veetorusid, aga nad levitavad ka haigusi.

"Rändrott võib kasvada kuni 700 grammi, koera ja kassi ta päris maha ei murra, aga suur rott hakkab kassile kindlasti vastu ja võib teda vigastada," tõi Remm välja. "Inimest ta ei ründa, aga teda pole vaja kätte võtta, sest tal on väga teravad hambad," sõnas zooloog. "Rotiuputuse liik ongi rändrott, Lõuna-Eestis levib kodurott."