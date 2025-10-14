EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) on otsustanud panna Eurovisiooniga seotud teemad detsembris toimuva assamblee päevakorda ja varem välja kuulutatud hääletust novembris ei toimu.

Septembri lõpus teavitas EBU oma liikmeid erakorralise peaassamblee ja liikmesorganisatsioonide hääletuse kavandamisest Eurovisiooni ja Iisraeli osaluse teemal lauluvõistlusel.

EBU juhtorgan otsustas 13. oktoobril, et Lähis-Ida arengud on loonud vajaduse liikmete vahelise avatud, kohapealse arutelu järele Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise üle 2026. aastal.

Nõukogu teatel novembris erakorralist istungit koos hääletusega ei toimu ning teema lisatakse detsembris toimuva tavapärase peaassamblee päevakorda.

Erakorraline hääletus oli algselt plaanis EBU-s valitseva pingelise olukorra tõttu: osa liikmeid on ähvardanud loobuda Eurovisioonil osalemisest, kui Iisraelil lubatakse võistlusel kaasa teha.