Juuniorhändler: olen võistelnud ka täiesti võõraste koertega

Parimate juuniorhändlerite hulka jõudnud Sonja Jõulu rääkis "Terevisioonis", et on võistlustel käinud ka täiesti võõraste koertega, sest kõik koerad tahavad ju mängida ja midagi head süüa. Jõulu sõnul ei hinda kohtunikud juuniorhändlerite võistlustel koera, vaid händlerit, kes koera esitleb.

"Watson saab kolme-aastaseks ja ta on Ameerika kokkerspanjel, kellele väga meeldib mängida ja kes õpib väga kiiresti," ütles juuniorhändler Sonja Jõulu.

Augustikuus Helsingis toimunud võistlustel 15 parima juuniorhändleri hulka jõudnud Jõulu pääses ka finaali. "Juuniorhändler on kümne kuni kaheksateist aastastele noortele suunatud võistlus, mis toimub koertenäitustel. Seal on kohtunik, koer ja händler, aga koera asemel hinnatakse hoopis händlerit, kes koera esitleb," selgitas Jõulu.

Jõulu sõnul hindavad kohtunikud seda, kuidas händler koeraga kontakti saab, kuidas konkreetset tõugu tunneb, ja kuidas ta töötab teiste händleritega ringis.

"Seal võib käia vabalt valitud koeraga, ei pea olema enda koer, aga peab olema tõukoer ja ei tohi olla agressiivne. Olen käinud ka täiesti võõraste koertega, kellega olen viis minutit enne ringi kohtunud," sõnas Jõulu. "Kõik koerad tahavad ju mängida ja midagi head süüa."

Oktoobris läheb Jõulu Watsoniga rahvusvahelisele koertenäitusele, mis toimub Tallinnas ja novembris Lätti, kus toimub juuniorhändlerite meistrivõistlus.