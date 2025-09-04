X!

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Tallinna Tehnikakõrgkooli robotitehnika õppekava juht Kristo Vaher rääkis "Terevisioonis", et robotkoer Ülo on programmeerimise platvorm, mille abil õpivad tudengid koode kirjutama. Vaheri sõnul on koera suurimaks plussiks suutlikkus neljal jala väga graatsiliselt igasugusel pinnasel liikuda.

"Robotkoer on mõeldud õppevahendiks, see on programmeerimise platvorm, mida saab programmeerida nagu iga teist liikurmasinat, aga see on lihtsalt nelja jala peal, mitte ratastega," selgitas Tallinna Tehnikakõrgkooli robotitehnika õppekava juht Kristo Vaher, miks pidi kool ostma suurusjärgus 15 000–20 000 eurot maksva robotkoera. "Peame tehnoloogia arenguga kaasas käima."

Robotkoer on autonoomselt liikuv masin ja selliste masinate programmeerimis- ja hooldusoskustega inimesi on Vaheri sõnul vaja.

Nimi Ülo anti robotkoerale tudengite poolt ja pärit on koer Hiinast. "Hiina on täna ikkagi see, kes täna tehnoloogiat suuresti eest veab, Euroopa on tagaajaja rollis."

Välimuse järgi samasugune robotkoer on ka ärimees Raivo Heinal. "Võib-olla tal on lihtsam versioon, huvitav mänguasi, meie oleme ostnud selle ikkagi õppevahendina, see on lahtise koodiga variant, saame talle ise uusi asju õpetada," tõdes Vaher. "Tudengid saavad ise koodi kirjutada ja seda kohe ka päris masina peal katsetada, kuidas see töötab. Sügise lõpus siis näeme, mis ülesandeid tudengid Ülole välja mõtlevad, mis uusi programme teevad."

"Huvitav on just see, kui graatsiliselt ta suudab liikuda, mina näen seal rohkem mootorite kogumit, mis väga hästi sünkroonis suudavad tööd teha, aga koera kuju kõnetab inimesi kõige rohkem. Oluline on just see, et ta on nelja jala peal ja suudab igasuguse pinna peal liikuda."

"Sõjatööstus ju tehnoloogia arengut eest veab. Täna on päris mitmel riigil need koerad juba sõjas kasutusel. Näiteks kasutatakse neid esmasel sisenemisel mõnda hoonesse, koer kontrollib üle, mis olukord on ja siis alles sisenevad sõdurid. Robotkoera hind on kõvasti odavam, kui sõduri koolitamine ja tema surma saamine," nentis Vaher. "Jaapanis tuumajaama katastroofis kasutati ka robotkoeri, kes käisid radioaktiivses keskkonnas skaneerimas, mis seal sees toimub."

Robotkoer Ülo Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

Samal teemal

popmuusika radadel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

08:53

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

01.09

Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

02.09

Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

03.09

Seenehuviline: must torbikseen ja lambatatik on head supi- ja soustiseened

11:12

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

02.09

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

03.09

Timotheus Sammul: mina noore Mihkel Rauaga väga sarnane ei ole

11:03

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

03.09

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

29.08

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo