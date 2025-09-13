X!

Pildid: "Eesti mängu" uue hooaja avasaates võtavad mõõtu ETV saatejuhid

13. septembril algab ETVs "Eesti mängu" uus hooaeg. Avasaade toob ETV 70. sünnipäeva puhul kokku teleekraanilt tuttavad tegijad.

Hooaja avasaates hakkavad mõõtu võtma kolm inimest, kel kõigil oma seos ETV-ga. Suvel 70. sünnipäeva tähistanud kodukanalis lähevad vastamisi armastatud saatejuhid Reet Linna ja Anu Välba ning mitme telesaate ja suurprojektiga tihedalt seotud Oliver Reimann.

Saadet ohjab Gaute Kivistik ja tema abilisena jätkab selgi sügisel Britt Kõrsmaa.

Uus "Eesti mängu" hooaeg tuleb kirju ja täis põnevaid külalisi, näitlejatest muusikute ja sportlasteni. Näiteks saavad 20. septembril mängulaua taga kokku noored andekad muusikud, keda ühendab saatesari "Klassikatähed". Nii tuubamängija Toomas Oskar Kahur, laulja Elina Nechayeva kui ka klarnetimängija Isabella Runge on kõik osalenud klassikalise muusika võistluses, neist viimasega saavad televaatajad lähemalt tuttavaks sel sügisel.

"Eesti mäng" on ETV ekraanil laupäeviti kell 18.45.

Toimetaja: Kaspar Viilup

