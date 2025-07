Kapten Gaute Kivistik: meie unikaalsed jõesadamad on avastamist väärt

Reisilaeva Hilara kapten Gaute Kivistik rääkis Vikerraadios Emajõe festivalil toimunud kalapüügivõistlusest ja uhkest paadiparaadist. Kivistiku sõnul on sisevete festival hea võimalus tutvuda unikaalsete jõesadamatega, mis on väärt avastamist.

Kalapüügivõistlus "Heade Võtete Jõgi" on Emajõe festivalil toimuv sõbralik mõõduvõtmine. Meeleolukas võistlus toimub Tartus Sadamateatri juures ja püügivahenditena tohib kasutada lihtkäsiõnge või käsiõnge.

"Kaks tundi on aega püüda. Püüad Tartu kesklinnas, suvalise koha peal kaldalt. Kalapüügivõistluse ajaloo rekordpüük on olnud üle üheksa kilo. Tänavu on vett jões palju ja ega see kalapüügile väga palju kaasa ei aita. Ruumala, kust kala kätte saada, on lihtsam palju suurem," selgitas Kivistik. "Sellist veetaset kui praegu juulikuus, pole aastakümneid olnud."

Emajõe festivali üks tähtis tipphetk on paadiparaad, mis seekord algas Luunja sadamast. "Kõige kaugema kandi paadiomanikud tulid tänavu Saaremaalt. Kokku osales üle kahesaja paadi ja laeva. Paraadil sai näha, millises olemises on väikelaevandus sisevetel Tartumaa kandis ja natuke kaugemal. Oli ka väga ootamatuid lahendusi, näiteks auto järelkärust tehtud laev."

Kõige kaunimaks puitlaevaks valiti kalepurjekas Laura. "Masinaklassse oli kokku kaheksa. Žürii eripreemia pälvis alus Don, kus sõitis kaasa ka kapteni 81-aastane ema, kes on olnud aegade jooksul nii mõnegi Tartu suure reisilaeva kapteniks. Kõige noorem paadiparaadil osalenu oli minu hinnangul umbes kuuvanune," nentis Kivistik.

Gaute Kivistiku enda reisilaev Hilara on Soomes ehitatud 1975. aasta mudel. "30 inimest saab pardale tulla."

Sisevete festival käib läbi kaheksa sadamat. "Eesti siseveed on üks suur avastamata võimalustemaa, üle 700 kilomeetri on võimalik oma laevaga sõita. Kõik sadamad on väga rikkaliku kultuuri, ajaloo ja ettevõtlusega," tõi Kivistik välja. "See on väärt avastamist."

Sisevete festival Peipsil stardib 13. juulil Luunja jõesadamast.