"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

Tele
Eesti mäng
Eesti mäng Autor/allikas: Kairit Leibold
Tele

Televiktoriin "Eesti mäng" jätkab ETV ekraanil ka sel sügisel. Septembri esimesel nädalavahetusel toimuvatele salvestustele oodatakse osalema ka publikut.

Gaute Kivistiku taktikepi all panevad sel sügisel "Eesti mängus" enda teadmised proovile taas tuntud eestlased, kelle juttudele ja nuputamisele saab stuudios kaasa elada ka publik.

"Eesti mängu" uue hooaja salvestused toimuvad Tallinna kesklinnas asuvas telemajas kolmel järjestikusel päeval – 5., 6. ja 7. septembril. Kõikidel päevadel toimub järjestikku mitme saate salvestus.

"Eesti mängu" salvestustele oodatakse kaasa elama publikut alates 10. eluaastast, kooligruppe alates 6. klassist. Registreerudes peab ära märkima soovitud päeva ja aja ning ankeeti kindlasti lisama ka osalevate inimeste arv.

Salvestustel osalemine on publikule tasuta, registreerumiseks palutakse täita ankeet siin.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

