X!

"Eesti mäng" ootab publikut stuudiosse kaasa elama

Tele
"Eesti mäng" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tele

ETV televiktoriin "Eesti mäng" rõõmustab peagi uute mängude ja uute osalejatega. Jaanuari keskpaigas toimuvatele salvestustele oodatakse ka publikut.

"Eesti mängu" tegijad ootavad publikut stuudiosse kaasa elama 16., 17. ja 18. jaanuaril. Tuju aitab õigel lainel hoida saatejuht Gaute Kivistik, publiku silme all panevad proovile end tuntud eestlased. 

Saates osalemine on publikule tasuta, küll on vaja end eelnevalt kirja panna registreerumisvormil.

"Eesti mängu" salvestused toimuvad telemajas (Gonsiori 27, Tallinn) ja stuudiosse oodatakse publikut alates 10. eluaastast (kooligruppe oodatakse alates 6. klassist). Kõigil kolmel päeval toimub mitu salvestust, registreerumisvormil saab valida endale sobiva. 

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

06.01

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

06.01

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

06.01

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

05.01

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

06.01

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

17.10

Mauri Dorbek abikaasa kaotusest: mulle on oluline, et saan lastele olemas olla

04.01

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

09:34

Astrid Lindgreni lapselapselaps: kogu suguvõsa talent läks Astridile

02.01

Teleaasta algab uute sarjadega

05.01

Aednik Jaan Mettik: jõulutäht on väga kapriisne tüüp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo