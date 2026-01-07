"Eesti mäng" ootab publikut stuudiosse kaasa elama

"Eesti mängu" salvestused toimuvad telemajas (Gonsiori 27, Tallinn) ja stuudiosse oodatakse publikut alates 10. eluaastast (kooligruppe oodatakse alates 6. klassist). Kõigil kolmel päeval toimub mitu salvestust, registreerumisvormil saab valida endale sobiva.

Saates osalemine on publikule tasuta, küll on vaja end eelnevalt kirja panna registreerumisvormil.

"Eesti mängu" tegijad ootavad publikut stuudiosse kaasa elama 16., 17. ja 18. jaanuaril. Tuju aitab õigel lainel hoida saatejuht Gaute Kivistik, publiku silme all panevad proovile end tuntud eestlased.

ETV televiktoriin "Eesti mäng" rõõmustab peagi uute mängude ja uute osalejatega. Jaanuari keskpaigas toimuvatele salvestustele oodatakse ka publikut.

