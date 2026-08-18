"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

Populaarne televiktoriin "Eesti mäng" tähistab tänavu juba 15. eetriaastat ja ka sel sügisel jõuavad ETV vaatajateni uued saated. Uue hooaja salvestustele oodatakse augusti lõpus kaasa elama ka publikut.

"Eesti mängu" uute saadete salvestused toimuvad augusti viimasel nädalavahetusel Tallinnas asuvas telemajas (Gonsiori 27). Juba 15 aastat vaatajaid rõõmustanud viktoriini juhib taas Gaute Kivistik, uued on nii küsimused kui ka külalised.

28., 29. ja 30. augustil toimuvatele salvestustele oodatakse publikut alates 10. eluaastast ja kooligruppidega puhul alates 6. klassist. Saates osalemine on publikule tasuta, küll on vaja end eelnevalt kirja panna registreerumisvormil.

Kõigil kolmel päeval toimub mitu salvestust, registreerumisvormil saab märkida endale sobiva päeva ja aja.

"Eesti mäng" alustab uut hooaega ETV ekraanil juba septembris.