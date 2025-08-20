Näitlejaid filmirollidesse valiv Heli Jürisson: talent ikkagi ennekõike

Näitlejaid filmirollidesse valiv Heli Jürisson rääkis saates "R2 Hommik", et kunagi olid ajad, kus rolle püüti anda oma sugulastele või sponsori lapsele, kuid nüüd on filmirolli saamise suurimaks eelduseks ikkagi talent. Jürissoni sõnul film ja tele väga kujundavad seda, kuidas me mäletame mõnda ajaloolist tegelast.

"Režissööri amet on väga lai ja kõike lihtsalt ei jaksa ise teha, mitu pead on ikkagi mitu pead," selgitas Heli Jürisson, kes on castingu mänedžer ehk inimene, kes valib filmidesse näitlejaid, miks sellist ametit on üldse vaja.

Castingu mänedžer sai temast ta enda sõnul täiesti kogemata, sest koolis õppis ta hoopis produktsiooni ja teletootmist. "Lõpetasin Balti Filmi- ja Meediakooli, seal aga tuli teha kõike ja tuli välja, et näitlejate otsimine ja valimine on nii keeruline amet, sest eestlastele ei meeldi väga suhelda. Mul tuli see kuidagi välja ja siis hakati mind ka suurte filmide juurde kustuma."

Hetkel tegutseb Jürisson mängufilmiga "Morten", mille peategelaseks on viimase aja menumängufilmist "Frank" Jasperit mänginud Tõru Kannimäe. "Tõru on oma vanuse kohta ekstreemselt intelligentne. Ta on väga tundlik, saab asjale pihta. Seepärast kutsusime ta ka "Morteni" peaossa."

"Mulle meeldib mõelda, et "Franki" protsessiga, mis vältas kokku poolteist-kaks aastat, meie ühise kasvamise ja õppimise käigus on Tõru avastanud endas väga palju külgi ja potentsiaali," lisas Jürisson.

Jürisson tõi välja, et esimesena tuleb tema juurde produtsent, sest temal on raha. "Enamus tänapäeva režissööre on väga normaalsed ja toredad inimesed ning saavad aru, et ei saa ainult kõiki oma sugulasi projektidesse panna, aga on olnud küll niimoodi, et öeldakse, et aga meil on see sponsor, järsku ikka paneme tema tütre ja anname talle paar repliiki. Muidugi, alati võib pakkuda, aga tegelikult on ikkagi nii, et talent ennekõike ja mida režissöör tahab," selgitas Jürisson.

Jürisson meenutas ühte paari aasta tagust väga ägedat projekti, kus tegemist oli Taani sarjaga, mille tegevus toimus ohtlikus ja maskuliinses motomaailmas. "Filmiti Eestis ja seepärast otsiti siit ka näitlejaid, kes võiksid mõningaid väikeseid osi sarjas teha. See oli nii äge filmiprojekt, et sellest tekkis lõpuks lausa omamoodi ususekt, minu parim kogemus üldse. Aga casting on protsess, kus kõik algab ideest."

"Meedia, film ja tele väga kujundavad seda, kuidas me mäletame mõnda ajaloolist tegelast, me võime ajaloolise tegelase välimust ise mõjutada läbi selle massimeedia, mida me ise loome," tõdes Jürisson.