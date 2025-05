Rock-muusikali "Romeo ja Julia" uusversiooni peaossa valiti Tuisk ja Ollep

Rock-muusikali "Romeo ja Julia" uusversioon jõuab publiku ette Unibet Arenal 2026. aasta märtsikuus. Äsja lõppes rollikonkurss ning Jaagup Tuisk valiti Romeo ning Wanda-Helene Ollep Julia rolli.

"Sellest tuleb Eesti läbi aegade kõige suurem rock-muusikali projekt," tõdes Jaagup Tuisk.

Wanda-Helene Ollep võistles saates "Eesti otsib superstaari" ja jäi Alika järel teiseks. Superstaari saates osales ka Jaagup Tuisk ning jäi viiendaks.

"Läksime castingule, läbisime selle kadalipu ja siin me nüüd oleme," nentis Ollep.

Tuisu sõnul oli väga korralik rollikonkurss. "Ma tean, et Julia rolli peale kandideeris 104 inimest."

"Ega Romeotega polnud ka väga lihtne, sest minu teada tegid nad lisavooru, sest lihtsalt ei jõutud kokkuleppele," tõi Ollep välja.

Ollep on näinud ka 2006. aastal publiku ette jõudnud "Romeo ja Julia" muusikali.

1992. aastal jõudis Linnateatri lavale legendaarne "Romeo ja Julia", mille peaosades särasid Katariina Lauk ja Indrek Sammul ning mille lavastas Elmo Nüganen.

"Laval on bänd Terminaator pluss sümfooniaorkester, sellist asja mina pole varem näinud. Kõik toimub Eesti suurimal laval, mis on Unibet Arena," tõi Tuisk välja. "Me teeme selle loo tänapäevases võtmes, aga loo tuum on ikkagi sama. Ma usun, et see kõnetab nii noori kui vanu."

Rock-muusikal "Romeo ja Julia" jõuab publiku ette 2026. aasta 20. ja 21. märtsil.