Maarja Johanna Mägi: maailmas on palju huvitavaid filmitegijad, kellega tahaks koostööd teha

"Selle programmi eesmärk on avada uksi või veidi lihtsustada noortel näitlejatel rahvusvahelisele turule jõudmist," ütles Maarja Johanna Mägj ja lisas, et põhiliselt toimus seal kontaktide loomine ja kohtumine paljude casting-režissööridega. "Peamiselt üle Euroopa, aga ka mujalt."

Mägi ütles, et nad olid kõik valitud sellesse programmi koos mingi filmiga ning tõi välja, et tema puhul oli see Rain Tolgi ja Andres Maimiku "Aurora". "Me olime saatnud oma showreel'id ehk siis kõik nad olid saanud neile materjalidele ligi, osad olid vaadanud ka terve filmi ära," sõnas ta ja mainis, et selle võrra oli lihtsam, et nad ei läinud casting-režissööride ette täiesti tühja lehena, vaid nad olid neist midagi näinud.

"Seal oli suurte filmide tegijad, näiteks žüriis, kes valisid Shooting Starsid, oli casting-režissöör, kes teeb Ruben Östlundi filmidele casting'uid, ma olen väga suur fänn, seega minu jaoks see oli väga suur asi," mainis ta ja rõhutas, et Shooting Stars programm ei ole selline, et nüüd ma lähen sinna ennast müüma ja tööd saama. "Jah, see on lõppeesmärk, aga see on rohkem võrgustiku tekitamine, on väga harv, et mõnel neist casting-režissööridel oleks just praegu sellist näitlejat vaja, aga on oluline, et jääksid meelde ja kunagi oleks vaja sellist näitlejat."

Mägi rõhutas, et Eestist ära minna ta ei tahaks, aga oleks tore ka kuskil mujal töötada. "On ju nii palju huvitavaid filmitegijaid üle maailma, kellega ma tahaks koostööd teha," selgitas ta ja ütles, et ta ei võta endale eesmärki, et ta peab kuhugi jõudma. "Ma ei taha omale seda ärevust, et ma pean midagi saavutama."

Möödunud aasta sügisest on Maarja Johanna Mägi vabakutseline, varem töötas ta Vanemuise teatris. "Olles repertuaariteatris on väga raske võtta end paariks kuuks vabaks ja minna kuhugi midagi filmima, seega sa teed kas teatrile elu väga raskeks või ütled nendest võimalustest ära," nentis ta.