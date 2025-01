"Pealtnägija": milles peitub lätlastele Kuldgloobuse toonud "Vooluga kaasa" edu võti?

Must kass, labrador, hiigelsuur lind, leemur ja kapibaara moodustavad seltskonna, kelle abiga sai 30-aastasest läti režissöörist Gints Zilbalodisest kõige ihaldusväärsem poissmees ülemaailmsel animafilmide turul. Tema pooleteisetunnine meistriteos "Flow" ehk "Vooluga kaasa" tõi Baltimaadesse esimese kauaoodatud Kuldgloobuse.

Meest, kes läti kino nii võimsalt maailmakaardile tõi, peetakse imelapseks, sest sarnaselt võidufilmi kassist peategelasele, on ta kõndinud filmimaailmas peamiselt omapead ja kõhna rahakotiga.

Gints Zilbalodis tegi oma esimesed lühifilmid, kui ta oli vaid 15-aastane. Esimene tõeline tunnustus tuli talle viis aastat tagasi, mil valmis tema esimene täispikk animatsioon "Koduteel", mille Zilbalodis kirjutas, filmis ja produtseeris üksinda. Teos võitis 2019. aastal Läti filmiauhinna ja noppis tunnustust Euroopa festivalidel, sillutades teed 2024. aastal valmis saanud meistriteosele "Vooluga kaasa". See on film üleujutuse kätte jäänud mustast kassist, kellel õnnestub leida laev, millel omakorda saavad kokku viis väga erineva iseloomuga looma.

"Seal on midagi erilist selles lähenemises: kass ei kanna saapaid, ei vehkle, ei viska kildu, ükski loom ei puuksuta, vaid tegu on elu realistliku kujutamisega ebarealistlikus – siiamaani ebarealistlikus! – keskkonnas. Maailmaga on juhtunud midagi drastilist," kirjeldas filmiajakirjanik Timo Diener.

Ka filmikriitik Tristan Priimäe sõnul leiab filmist viiteid kliimakatastroofile. "Või siis mingis mõttes viitab ka Noa laevale, kuna need erinevad liigid saavad laeva peal kokku. Nende ees on tundmatu ja hirmutav tulevik ja uus maailm," rääkis ta. "Ma tean, et režissöör Gints Zilbalodis ja produtsent Matis Kasa on seda meelt, et nad ei tahtnud ühtegi poliitilist ega ideoloogilist agendat esiplaanile tõsta, et film oleks vaba."

Vaba oli Gints Zilbalodis ka tegelaste valikul, kes üleujutuse käes triivival laeval erinevate eluraskustega toime peavad tulema. Ühtegi inimest filmis ei näe, aga näiteks kassi ja koera prototüübid pärinevad režissööri enda elust, samal ajal kui eksootilised loomad on laevaseltskonda valitud väga erinevatel põhjustel.

"See on nagu omamoodi casting näitlejatega. Paned nad kokku ja vaatad, millised olukorrad võivad tekkida, milline on nendevaheline keemia ning kas sellest võib välja tulla midagi naljakat või tekib konflikt, mis on suurepärane retsept loo jutustamise ja draama jaoks," selgitas Zilbalodis tegelaste valikut. "Igaüks neist tahab põhimõtteliselt sama asja: nad otsivad kohta, kuhu kuuluda, gruppi, mis võtab neid vastu, kuid neil on erinevad viisid selle saavutamiseks."

Režissööri sõnul sarnaneb ta kõige rohkem kassiga. "See on minu isiklik lugu, sest ma töötasin seni üksi, kuid seekord oli mul võimalus töötada korraliku meeskonnaga. Tahtsin seda kogemust kasutada ja sellest filmi teha," rääkis ta.

"Vooluga kaasa" on film, mida võivad võrdselt nautida nii kahe kui kui 102-aastased – seal leidub midagi kõigi jaoks. Isegi kirjutada ega lugeda ei pea selle loo mõistmiseks oskama, sest pooleteise tunni jooksul ei räägita kinolinal ühtegi sõna.

"See on mingis mõttes nagu puhtam kinematograafia vorm ja see on seal ka äärmiselt edukalt õnnestunud: tabada nende loomade ilmeid, lugeda nende nägudest nende kavatsusi või soove. Hoolimata sellest, et seal ei ole teksti, on see väga üheselt loetav film," märkis filmikriitik Tristan Priimägi.

"Vooluga kaasa" ei kulge hardas vaikuses, vaid oma panuse annavad nii loomadest tegelaste äärmiselt autentsed häälitsused, mille tarbeks Zilbalodis ja tema kolleegid veetsid päevi loomi ja nende käitumist tundma õppides, kui ka pinget kruviv ja atmosfääri loov muusika. Mille on kirjutanud ei keegi muu kui režissöör ise.

"Heli ja muusika on olulisemad kui enamikus filmides, sest see ei konkureeri dialoogiga. Seal on rohkem ruumi kõige väljendamiseks," märkis Zilbalodis.

Maailmas on Gints Zilbalodis ringi sõitnud ja intervjuusid jaganud alates maikuust, mil tema annet ja loomingut tunnustati Cannes'i filmifestivalil. Aga kõige suuremat rõõmu ning uhkust tunneb "Vooluga kaasa" edu üle muidugi läti rahvas.

""Vooluga kaasa" on Lätis väga edukas olnud. Alustasime selle näitamist augustis ja veel eelmisel nädalal – ilmselt tänu Kuldgloobusele – oli see esikohal," rõõmustas režissöör. "Ka teistes riikides on meil uskumatult hästi läinud. Jõudsime Mehhikos vaid 15 päevaga miljoni vaatajani, nii et see on seal korralik kassahitt. Loodan, et näeme veel selliseid filme. Loodetavasti Eestist!"