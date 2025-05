Aednik meisterdab: liigutav hernehirmutis aitab linde aiast eemale peletada

Aednik Liisi Kont rääkis "Maahommikus", et oma aeda tasub hernehirmutis meisterdada väga mitmel põhjusel. Esiteks võib hirmutis aidata aiast linde peletada, see on tore võimalus vanu riideid taaskasutada ning samuti on see tegelane armas koduvalvur, kes võtab sind alati naerulsui vastu.

"Viimasel ajal olen koos oma lastega vaadanud päris palju erinevaid taluteemalisi raamatuid ja seal on mulle silma hakanud üks tegelane, keda meie koduaedades pole ma enam tükk aega kohanud ja see on hernehirmutis ning ma mõtlesin, et miks mitte jälle see tegelane oma aeda ehitada," ütles aednik Liisi Kont.

Hernehirmutis ehk peletab meie aiast eemale linnud, kes muidu väga tahavad kirsse aeda sööma tulla. "Loota ju võib," muheles Kont. "Igasugused tuled ja viled, mis praegu aedadesse lindude peletamiseks pannakse, väga edukalt ei tööta, sest linnud harjuvad umbes nädalaga nendega ära. Eks samamoodi võib minna ka hernehirmutisega, aga katsetada siiski tasub."

Aednik Liisi Kont meisterdab koduaeda hernehirmutist Autor/allikas: ERR

Kui puidust karkassile on riided selga saadud, tuleb see maasse kinni lüüa ning seejärel põhuga täitma hakata. "Lisaks panen hernehirmutise külge ikkagi ka erinevaid liikuvaid ja värvilisi asju, et linde ära petta. Samas on ka vahva, kui igapäevaselt oma maakodus ei käi ja siis nädalavahetuseks tuled ning sind võtab vastu selline vahva tegelane. Kohe on tunne, et oled väga oodatud."

Samuti on hernehirmutis väga hea riiete taaskasutamisvõimalus. "Miks mitte teha oma aeda terve hernehirmutiste perekond," nentis Kont.

Üks võimalus on hernehirmutise külge siduda ka õhupalle. "Et linnud ära ei harjuks, tuleks iga nädal elemente hirmutise küljes vahetada. Nii et terve suvi on aias natuke teistmoodi tegevust."

Kont kutsus üles kõiki, kes aeda hernehirmutise meisterdavad, sellest pilti tegema ja Maahommiku Facebooki või e-mailile maahommik@err.ee saatma.