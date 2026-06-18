Karl Killing: sõprade kaotamise järel sain aru, et ei pea kogu aeg kuuenda käiguga sõitma

Ühise loo plaani haudusid muusikud juba üle aasta. "Alati on midagi ette tulnud, elu, kiired ajad ja nii edasi. Siis ma tegin "Kiire elu, kiired ajad" esimese demo valmis ja mõtlesin, et pean selle kindlalt Erkile saatma. Sealt on mingi puudutus veel puudu ja tutvusimegi esimest korda minu stuudios. Seal rääkisimegi esimest korda pikemalt," rääkis Killing.

"Üks mu sõber juhtis tähelepanu sellele, et iga kord kui minul või Karlil on olnud kohtumine ajakirjandusega või pikem intervjuu, siis üks või teine on alati selle õnge vette visanud. Teise nime öelnud ja vaadanud, kas reageeritakse," naeris Pärnoja.

Killingu sõnul jääb tal seljataha isiklikult pöörane poolaasta. "Täiesti ausalt öeldes ei olnud mul 2026. aasta alguses üldse inspiratsiooni. Kuu või kaks ma tundsin, et midagi ei kõneta mind. Elu, nagu ikka, teeb vahel kannapöördeid ja läbi selle tekkis tunne, et tahaksingi just midagi sellist teha," rääkis ta uuest singlist, mis ei ole noore produtsendi ja laulja diskograafias kõige ootuspärasema kõlaga.

"Ma tahtsin, et see lugu hingaks kindlaks rütmis. Et ta tekitaks teraapilise tunde, kus sa kiigud sellega kaasa, väike hellitusmoment. Sellise mõttega ma selle loo tegin, et see teeks kuulajale natukene pai. Mäletan nii hästi, et kui Erkiga kitarre sisse salvestasime, siis tundsin, et nüüd teeb see lugu mulle pai. Erki tabas selle tunde perfektselt," märkis Killing.

Kui Pärnoja kuulis Killingu demo, siis sai ta sellest kohe aru. "Suur vali "jaa". See lihtsalt kõnetas. Ma saan aru, et sellest on tingitud ka praegune tagasiside. Inimesed väga palju kirjutavad ja jagavad midagi enda poolt. Kõigil on mingi oma ruum, kogemus või asi elus, mida ilmselt see laul aitas avada. Tegi selle ukse lahti ja vabastas midagi," tõdes Pärnoja ning lisas, et stuudios sujus töö loomulikult.

"Hingasime samasuguses rütmis ja see lugu tekitas samasuguseid tundeid, sama visioon oli," märkis Pärnoja.

Laulusõnadele andis ainest Killingu koolivenna ja lapsepõlvesõbra äkksurma. "See juhtus kuidagi nii korraga ja ma ei olnud sellist asja kogenud. See nii tugevalt raputas mind. Olen muidu tundnud kogu aeg, nagu oleksin rongi peal. Tean, mida teha tahan, ka karjääriliselt on kindel siht ees. Aga sain esimest korda üle pika aja aru, et ma ei pea kogu aeg kuuenda käiguga panema. Tegelikult pean natukene peegeldama, mis toimub," selgitas produtsent ja laulja.

"Loo alguse sõnad "kas küsid ka endalt, või küsid aint sõbralt, kuidas sul läinud on" ongi täpselt selle situatsiooni põhjalt kirjutatud. Ma mäletan nii selgelt, kuidas ma iseendalt ei küsinudki sel ajal, kuidas mul läheb. Kogu aeg küsisin ainult sõpradelt. Ma ei julgenud ise sellele küsimusele vastata ka," lisas Killing.

Kuu aega hiljem mõjus Killingule ka muusikaettevõtja Anton Musta lahkumine raskelt. "Ta oli üks mu suurimaid mentoreid ja tugipunkte. Oli selline raske aeg, kus pidi peegeldama kõike ja saama aru, et see on kahjuks elu osa. Paningi kõik need tunded sinna loosse sisse."